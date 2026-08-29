Mädchen bei Unfall auf Pferdemarkt schwer verletzt

Ein einheimisches Mädchen aus dem Bezirk Murau wollte laut Polizei auf das Pferd ihres Nachbarn aufsteigen, das sie seit längerer Zeit kenne. Der Besitzer beaufsichtigte das Tier, das im Zuge einer Ausstellung ohne Sattel angebunden war. Beim Aufstiegsversuch konnte sich die Neunjährige nicht halten und stürzte auf der anderen Seite zu Boden.