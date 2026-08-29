Mädchen bei Unfall auf Pferdemarkt schwer verletzt

Zum 116. Mal fand am Samstag der beliebte Pferdemarkt im obersteirischen Schöder statt. Die Traditionsveranstaltung im „Pferdedorf“ am Fuße des Sölkpasses wurde diesmal von rund 2000 Menschen besucht, die kurz vor 14 Uhr Zeugen eines Rettungseinsatzes wurden.
Ein einheimisches Mädchen aus dem Bezirk Murau wollte laut Polizei auf das Pferd ihres Nachbarn aufsteigen, das sie seit längerer Zeit kenne. Der Besitzer beaufsichtigte das Tier, das im Zuge einer Ausstellung ohne Sattel angebunden war. Beim Aufstiegsversuch konnte sich die Neunjährige nicht halten und stürzte auf der anderen Seite zu Boden.
Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung der jungen Patientin, auch der Rettungshubschrauber C14 wurde alarmiert. Das Mädchen hatte bei dem Vorfall einen Unterarmbruch erlitten und wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
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