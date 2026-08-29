Der GAK trägt Trauer: Karl Philipp ist verstorben

„Ich habe nicht sehr viele Tore für den GAK geschossen, aber meistens waren es entscheidende Tore. Ich wäre eher als Spielmacher zu bezeichnen“, wird Philipp im Nachruf auf der GAK-Homepage zitiert. Mit 29 Jahren verließ er die Grazer und ließ seine Spieler-Karriere bei seinem Heimatverein Hannersdorf und anschließend in Deutschlandsberg und Jennersdorf ausklingen.