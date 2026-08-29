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Eine rote Legende

Der GAK trägt Trauer: Karl Philipp ist verstorben

Fußball National
29.08.2026 18:14
Einer Großer ist nicht mehr: GAK trauert um Karl Philipp (li.).
Einer Großer ist nicht mehr: GAK trauert um Karl Philipp (li.).(Bild: GAK)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Karl Philipp ist nicht mehr. Wie der GAK erfahren hat, ist der ehemalige Spieler der Grazer im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Burgenländer spielte zwölf Jahre (1968 bis 1980) bei den Rotjacken und erzielte in 270 Bundesligaspielen 30 Tore. 1978 gehörte Philipp sogar dem erweiterten Kader für die Fußball-WM an.

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 „Ich habe nicht sehr viele Tore für den GAK geschossen, aber meistens waren es entscheidende Tore. Ich wäre eher als Spielmacher zu bezeichnen“, wird Philipp im Nachruf auf der GAK-Homepage zitiert. Mit 29 Jahren verließ er die Grazer und ließ seine Spieler-Karriere bei seinem Heimatverein Hannersdorf und anschließend in Deutschlandsberg und Jennersdorf ausklingen.

Kurzes Comeback
Als Trainer war er im Fußball-Unterhaus tätig, im Mai 1989 kehrte er zu seinen Rotjacken zurück. Aber die Trainer-Tätigkeit war nur von kurzer Dauer. Im Oktober 1989, nach nur 29 Spielen, war schon wieder Schluss. Der Klub steckte im Abstiegskampf und ersetzte Philipp durch Adi Pinter.

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