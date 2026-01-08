Vorteilswelt
Es ist nicht Dyson

Staubsaugerhersteller stellt Hypersportler vor

Motor
08.01.2026 06:00
Klassisch gezeichnet – und doch elektrisch angetrieben: das Nebula Next 01 Concept
Klassisch gezeichnet – und doch elektrisch angetrieben: das Nebula Next 01 Concept(Bild: Nebula Next)

Nachdem Dyson mit dem Einstieg ins E-Auto-Geschäft gescheitert ist, unternimmt nun ein anderer Staubsaugerhersteller einen solchen Anlauf. Diesmal ein chinesischer. Konzeptfahrzeuge geben einen ersten Ausblick auf die Pläne.

Auf der Technikmesse CES unterstreicht das chinesische Unternehmen Dreame Technology seine Ambitionen für den Einstieg ins Autogeschäft. Der bislang vor allem für smarte Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Klimasysteme bekannte Hersteller präsentiert unter der neuen Sparte Dreame Auto mehrere Fahrzeugkonzepte. Zu den Blickfängen zählt ein elektrisches Hypercar: das Nebula Next 01 Concept.

Der knapp 2000 PS starke Hypersportler ist ein Blickfang auf der CES.
Der knapp 2000 PS starke Hypersportler ist ein Blickfang auf der CES.(Bild: Nebula Next)
(Bild: Nebula Next)

Beim 01 Concept handelt es sich um einen flachen Viertürer mit Zweitürer-Optik und konsequent aerodynamisch ausgelegter Außenhaut. Der Luftwiderstandsbeiwert soll bei lediglich 0,185 liegen. Als Rückgrat dient eine leichte wie zugleich steife Struktur aus Stahl und Carbon. Für den Vortrieb sorgen vier Elektromotoren mit jeweils 469 PS. Die Systemleistung von rund 1900 PS soll den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in rund 1,8 Sekunden ermöglichen. Angaben zu Batterie und Reichweite macht der Hersteller bislang nicht.

Nebula Next ist als Projekt- und Designmarke innerhalb des Automobil-Vorstoßes von Dreame gedacht. Unter diesem Namen bündelt der Konzern mehrere leistungs- und designorientierte Fahrzeugstudien. Der 01 Concept markiert den bislang sichtbarsten Schritt dieser Strategie und soll unterstreichen, dass es dem Haushaltsgeräte-Spezialisten mit dem Anspruch auf automobile Haute Couture ernst ist. Ein erstes Serienfahrzeug könnte 2027 entstehen.

Es ist nicht Dyson
