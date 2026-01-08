Staubsaugerhersteller stellt Hypersportler vor

Beim 01 Concept handelt es sich um einen flachen Viertürer mit Zweitürer-Optik und konsequent aerodynamisch ausgelegter Außenhaut. Der Luftwiderstandsbeiwert soll bei lediglich 0,185 liegen. Als Rückgrat dient eine leichte wie zugleich steife Struktur aus Stahl und Carbon. Für den Vortrieb sorgen vier Elektromotoren mit jeweils 469 PS. Die Systemleistung von rund 1900 PS soll den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in rund 1,8 Sekunden ermöglichen. Angaben zu Batterie und Reichweite macht der Hersteller bislang nicht.