Frankreich macht Wegwerfmode deutlich teurer

Werbung für Wegwerfmode verboten

Grundlage dafür ist ein Anfang Juli verabschiedetes Gesetz, das zudem die Werbung für Wegwerfmode verbietet. Unternehmen sind demnach auch verpflichtet, Kunden zu „Genügsamkeit, Wiederverwertung und Reparatur“ zu mahnen. Ähnliche Hinweise gibt es bereits bei der Werbung für Fast Food in Frankreich, wo Konsumenten gemahnt werden, Gemüse zu essen und Sport zu treiben. Der Erfolg dieser Moralbotschaften ist allerdings kaum messbar.