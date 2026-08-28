Hütter gibt Liga-Comeback mit „launischer Diva“

Vorfreude auf Ilzer, Muslic und Co.

Auf die Frage, worauf er sich in dieser Saison am meisten freue, meinte Hütter: „Auf jedes Heimspiel. Ganz egal, gegen wen wir spielen, wird die Hütte immer voll sein. Diese Atmosphäre in Frankfurt ist schon speziell.“ Zudem freue er sich, viele Trainerkollegen wieder zu treffen, „wie den Chris (Ilzer, Anm.) bei Hoffenheim, Niko Kovac in Dortmund, Urs Fischer in Mainz.“ Muslic kenne er natürlich auch. „Er hat einen super Job gemacht bei Schalke. Es ist schon beeindruckend, dass es mittlerweile viele österreichische Trainer gibt, die sich auch in der deutschen Bundesliga beweisen können. Darauf sind wir auch alle stolz. Das zeigt, dass wir eine gute Trainerausbildung haben. Es zeigt aber auch, dass wir uns nicht verstecken müssen. Da muss man schon allen ein Kompliment aussprechen.“