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Rallye-Ass Neubauer

Unverhofft im Rennen um den Staatsmeister-Titel

Sport
28.08.2026 16:00
Der Lungauer Hermann Neubauer kämpft um seinen dritten österreichischen Meistertitel.
Der Lungauer Hermann Neubauer kämpft um seinen dritten österreichischen Meistertitel.(Bild: Daniel Fessl)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Eigentlich war die Rallye-ÖM für Hermann Neubauer nur als Teilzeitprogramm geplant. Doch nach zwei Siegen führt der Lungauer plötzlich die Meisterschaft an. Beim Saisonfinale rund um Krumbach kann sich der 38-Jährige nun unverhofft zum dritten Mal zum Staatsmeister krönen.

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Eigentlich hatte Motorsportler Hermann Neubauer den Kampf um den Staatsmeistertitel in dieser Saison gar nicht auf dem Schirm. Beruf und Familie sollten beim Lungauer Vorrang haben, die komplette Rallye-ÖM zu bestreiten, war nie geplant. Zwei Monate später kann sich der Salzburger plötzlich zum dritten Mal nach 2016 und 2019 die Krone aufsetzen.

Schuld daran ist Neubauer freilich selbst. Mit seinem Sieg bei der Murtal-Rallye meldete sich der 38-Jährige eindrucksvoll zurück, bei seiner Lieblingsrallye in Weiz legte er nach. Dort feierte er bereits seinen sechsten Gesamtsieg und übernahm damit auch die Führung in der Meisterschaft. Unverhofft kämpft er nun um die Krone in der heimischen Meisterschaft. Daher lässt sich der Benzinbruder das heute startende Saisonfinale, die 1000-Hügel-Rallye rund um Krumbach (NÖ) natürlich nicht entgehen: „So eine Chance bekommt man nicht alle Tage. Schlussendlich geht es nicht nur für mich um den Titel, sondern auch für meine Co-Pilotin Ursula Gaßner. Für mein Fahrzeug wäre es der erste Titel in Österreich.“

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