Unverhofft im Rennen um den Staatsmeister-Titel

Schuld daran ist Neubauer freilich selbst. Mit seinem Sieg bei der Murtal-Rallye meldete sich der 38-Jährige eindrucksvoll zurück, bei seiner Lieblingsrallye in Weiz legte er nach. Dort feierte er bereits seinen sechsten Gesamtsieg und übernahm damit auch die Führung in der Meisterschaft. Unverhofft kämpft er nun um die Krone in der heimischen Meisterschaft. Daher lässt sich der Benzinbruder das heute startende Saisonfinale, die 1000-Hügel-Rallye rund um Krumbach (NÖ) natürlich nicht entgehen: „So eine Chance bekommt man nicht alle Tage. Schlussendlich geht es nicht nur für mich um den Titel, sondern auch für meine Co-Pilotin Ursula Gaßner. Für mein Fahrzeug wäre es der erste Titel in Österreich.“