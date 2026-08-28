Unverhofft im Rennen um den Staatsmeister-Titel

Eigentlich war die Rallye-ÖM für Hermann Neubauer nur als Teilzeitprogramm geplant. Doch nach zwei Siegen führt der Lungauer plötzlich die Meisterschaft an. Beim Saisonfinale rund um Krumbach kann sich der 38-Jährige nun unverhofft zum dritten Mal zum Staatsmeister krönen.
Eigentlich hatte Motorsportler Hermann Neubauer den Kampf um den Staatsmeistertitel in dieser Saison gar nicht auf dem Schirm. Beruf und Familie sollten beim Lungauer Vorrang haben, die komplette Rallye-ÖM zu bestreiten, war nie geplant. Zwei Monate später kann sich der Salzburger plötzlich zum dritten Mal nach 2016 und 2019 die Krone aufsetzen.
Schuld daran ist Neubauer freilich selbst. Mit seinem Sieg bei der Murtal-Rallye meldete sich der 38-Jährige eindrucksvoll zurück, bei seiner Lieblingsrallye in Weiz legte er nach. Dort feierte er bereits seinen sechsten Gesamtsieg und übernahm damit auch die Führung in der Meisterschaft. Unverhofft kämpft er nun um die Krone in der heimischen Meisterschaft. Daher lässt sich der Benzinbruder das heute startende Saisonfinale, die 1000-Hügel-Rallye rund um Krumbach (NÖ) natürlich nicht entgehen: „So eine Chance bekommt man nicht alle Tage. Schlussendlich geht es nicht nur für mich um den Titel, sondern auch für meine Co-Pilotin Ursula Gaßner. Für mein Fahrzeug wäre es der erste Titel in Österreich.“
„Von Beginn an Vollgas“
Im Wechselland warten insgesamt 14 Sonderprüfungen mit 153,75 Kilometer Fahrtstrecke auf das Duo. Neubauer und Gaßner haben mit dem Toyota GR Yaris Rally2 die beste Ausgangslage, Dauerrivale Simon Wagner und Michael Lengauer liegen aber in Lauerstellung. „Ich muss zwar nicht unbedingt gewinnen, um den Titel zu holen, werde aber trotzdem von Beginn an Vollgas geben“, erklärt der Gesamtführende.
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