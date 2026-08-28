„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die American-Pit-Bull-Hündin Safira (9 Jahre) sucht ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern. Fremden begegnet sie zunächst unsicher und manchmal bellt sie auch laut. Wenn sie erst einmal Vertrauen gefasst hat, hat man mit Safira eine anhängliche und loyale Begleiterin an seiner Seite.
Tel.: 0732/247887.
Der anfangs schüchterne Kater Corvo (4 Jahre) braucht gegenüber neuen Menschen Zeit zum Kennenlernen. Einmal Vertrauen gefasst, verwandelt sich Corvo in einen richtigen Schmuser, der dann die Nähe des Menschen sehr genießt. Ein ruhiger Freigangplatz wird gesucht. Tel.: 0732/247887.
Pantherchamäleon Pixel wird in fachkundige Hände vergeben. Aufgrund einer alten Zungenverletzung kann er Futter nicht mehr so treffsicher „erbeuten“, weshalb er hier etwas Unterstützung benötigt. Gesucht werden reptilienerfahrene Menschen mit einem artgerecht eingerichteten Hochterrarium. Tel.: 0732/247887.
Als äußerst freundlich, folgsam und menschenbezogen gilt der achtjährige Rüde Leopold. Er versteht sich auch sehr gut mit Artgenossen und kann nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch problemlos alleine bleiben. Lediglich sein Jagdtrieb sollte beim Spazierengehen bedacht werden.
Tel.: 0732/247887.
Nala (7 Jahre, am Bild) sucht gemeinsam mit ihrem besten Freund Tiger ein Zuhause mit Freigang. Tiger leidet an Diabetes, ist mittlerweile aber gut eingestellt und benötigt auch weiterhin eine zuverlässige Behandlung. Zusätzlich zeigt er ein auffälliges Gangbild. Es werden verständnisvolle Menschen gesucht, die sich von Tigers gesundheitlichen Baustellen nicht abschrecken lassen und dem Duo ein liebevolles Zuhause schenken.
Tel.: 0732/247887.
Königspython Dune wird in reptilienerfahrene Hände oder zu engagierten Neuhaltern vergeben, die sich gut mit seinen Bedürfnissen auseinandersetzen. Für den ruhigen, überwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Python wird ein geräumiges Terrarium mit passenden Temperaturzonen und vielen Versteckmöglichkeiten gesucht.
Tel.: 0732/247887.
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