„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nala (7 Jahre, am Bild) sucht gemeinsam mit ihrem besten Freund Tiger ein Zuhause mit Freigang. Tiger leidet an Diabetes, ist mittlerweile aber gut eingestellt und benötigt auch weiterhin eine zuverlässige Behandlung. Zusätzlich zeigt er ein auffälliges Gangbild. Es werden verständnisvolle Menschen gesucht, die sich von Tigers gesundheitlichen Baustellen nicht abschrecken lassen und dem Duo ein liebevolles Zuhause schenken.

Tel.: 0732/247887.