Autoriese steigt in die Rüstungsindustrie ein

Spekulationen über neues Standbein

Volkswagen ist der größte Arbeitgeber in Niedersachsen – rund 120.000 Menschen arbeiten in dem Bundesland für den Autobauer. Mit der drohenden Schließung des Werkes stehen also zahlreiche Arbeitsplätze auf dem Spiel. Bislang wurden an dem Standort in Osnabrück nur einzelne Prototypen von Militärfahrzeugen produziert. Jetzt könnte daraus ein größeres Geschäft werden.