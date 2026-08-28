Überraschende Wende bei Sperren nach WM-Eklat!

Konkret geht es um die Sanktionen gegen Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada und Co-Trainer Roberto Ayala. Ihre Sperren dürfen künftig auch bei Freundschaftsspielen der „Albiceleste“ verbüßt werden und nicht ausschließlich in Pflichtspielen. Da Argentinien in den kommenden Monaten mehrere Testspiele bestreiten wird, können die Betroffenen damit einen großen Teil ihrer Strafen schneller abbauen als ursprünglich erwartet.