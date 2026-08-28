Haakon absolvierte seinen ersten Termin als König

„Der König ist tot – es lebe der König!“ Getreu des Mottos der norwegischen Monarchie absolvierte Haakon wenige Stunden nach dem Tod seines Vaters Harald am Freitag seinen ersten Auftritt als König von Norwegen.
Mit dem Tod von König Harald in den frühen Morgenstunden des Freitags wurde sein Sohn Haakon offiziell König von Norwegen. Kurz, nachdem die Regierung eine nationale Trauerzeit bis zur Beisetzung des toten Monarchen ausgerufen hatte, zeigte sich der neue König auch erstmals in der Öffentlichkeit.
Ingrid Alexandra unterstützt ihren Vater
Ein erstes Foto zeigte Haakon in einer schwarzen Limousine, die in Oslo vor dem Schloss vorfuhr. Er trug die offizielle Uniform. Neben ihm saß nicht seine Ehefrau Mette-Marit, sondern seine Tochter Ingrid Alexandra, die seit Freitagfrüh nun Thronfolgerin ist.
Das macht eine Gesetzesänderung von 1990 möglich, die besagt, dass nicht mehr das Geschlecht, sondern die Reihenfolge der Geburt über die Thronfolge entscheidet.
Strenger Terminplan
Kurze Zeit später trafen der König und die Kronprinzessin im Palast zu einer Kabinettssitzung mit den Regierungsmitgliedern ein. Beiden war die Trauer um König Harald anzusehen, dennoch meisterten sie diesen ersten, wichtigen Termin tapfer.
Denn für König Haakon VIII., der die ganze Nacht am Bett seines Vaters gewacht hatte, blieb am Freitag nicht viel Zeit, zu trauern. Das Protokoll sieht vor, dass nach dem Tod von König Harald die Arbeit für Haakon umgehend beginnt.
So verkündete Haakon bei der Sitzung im Palast noch einmal offiziell den Tod seines Vaters. Anschließend nannte er seinen Titel Haakon VIII. sowie den Wahlspruch, der für ihn als Regent gelten soll. Dabei orientierte sich der 53-Jährige an dem Leitspruch seines Vaters – „Alles für Norwegen“.
Das gab der Palast am Freitag bekannt und veröffentlichte auf Instagram auch das erste offizielle Porträt von Haakon als König – hier zu sehen:
In einem Statement der Krone gegenüber norwegischen Medien hieß es zudem: „Seine Majestät der König dankt den Mitgliedern der Regierung und dem norwegischen Volk für ihre Unterstützung und ihr Mitgefühl für die königliche Familie in dieser Zeit.“
Mette-Marit ist jetzt Königin
Bei der Sitzung im Palast legte Haakon am Freitag überdies fest, welche Titel die königlichen Familienmitglieder in Zukunft tragen werden. Als sicher gilt, dass seine Ehefrau Mette-Marit nun Königin ist.
„Sein Vermächtnis lebt fort“
Nach dem Staatsrat weht die Flagge am Osloer Schloss, die nach dem Tod von König Harald auf halbmast gesetzt wurde, zu Ehren des neuen Königs wieder auf Vollmast. Um 12 Uhr ertönten genau 12 Böllerschüsse. Zudem läuteten alle Kirchenglocken in Norwegen eine ganze Stunde – von 12 bis 13 Uhr.
Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre hielt am frühen Nachmittag zudem eine Gedenkrede für den verstorbenen König Harald, die auch im Fernsehen übertragen wurde. „Sein Vermächtnis lebt fort. Eine ganze Nation ist in Trauer und Dankbarkeit vereint“, sagte Støre.
Gleichzeitig richtete der Premierminister den Blick auch hoffnungsvoll in die Zukunft. „Heute begrüßen wir auch unseren neuen König und unsere neue Königin: König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit. Eine große Verantwortung wird weitergeführt. Sie treten ihre neuen Ämter in einer von Trauer geprägten Zeit an. Sie tun dies mit unserem Vertrauen und unserer Unterstützung. Es ist beruhigend zu wissen, dass König Haakon dasselbe Motto weiterführen wird, das sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater gewählt haben: ,Alles für Norwegen.‘“
Støre endete seine Rede mit den Worten: „Eine Ära ist vorbei. Eine neue beginnt. Der König ist tot. Es lebe der König“
Keine Krönung, aber Königssegnung
Eine Krönung im Stile der britischen Royals wird es für Haakon übrigens nicht geben. Bereits seit 1908 verzichtet Norwegen auf diesen royalen Akt. Als wichtigster Termin gilt nach Angaben des Königshauses der verpflichtende Eid des neuen Königs auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird.
Schließlich werden der König und die Königin in der Regel einer Tradition zufolge gesegnet. Die Königssegnung im Nidarosdom in Trondheim, die Haakons Großvater, König Olav V. ins Leben rief, wird traditionell einige Tage nach dem Tod des Monarchen vollzogen.
Ebenfalls zum royalen Protokoll gehört natürlich ein Staatsbegräbnis für den verstorbenen König. Wann dieses stattfinden wird, wird noch bekannt gegeben. Anzunehmen ist, dass man sich am Begräbnis von König Olav V. orientieren wird. Dieses hatte knapp zwei Wochen nach seinem Tod stattgefunden.
Große Trauer um König Harald
Unterdessen trauert Norwegen um seinen geliebten König. Vor dem Schlossplatz in Oslo legten Menschen schon am Donnerstag Blumen und Karten ab, am Freitag glich der Schlossplatz einem regelrechten Blumenmeer. Auch Norwegens Regierungsmitglieder zollten dem verstorbenen Monarchen Tribut. Aus den befreundeten Königshäusern wurden erste Beileidsbekundungen versandt.
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