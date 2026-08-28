Haakon absolvierte seinen ersten Termin als König

Keine Krönung, aber Königssegnung

Eine Krönung im Stile der britischen Royals wird es für Haakon übrigens nicht geben. Bereits seit 1908 verzichtet Norwegen auf diesen royalen Akt. Als wichtigster Termin gilt nach Angaben des Königshauses der verpflichtende Eid des neuen Königs auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird.

Schließlich werden der König und die Königin in der Regel einer Tradition zufolge gesegnet. Die Königssegnung im Nidarosdom in Trondheim, die Haakons Großvater, König Olav V. ins Leben rief, wird traditionell einige Tage nach dem Tod des Monarchen vollzogen.