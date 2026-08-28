Leipziger Amokfahrt: Mordanklage erhoben

Kein politisches oder religiöses Motiv

Zu den Hintergründen und Motiven der Amokfahrt gab es am Freitag keine Angaben. Zuvor hatten die Ermittlerinnen und Ermittler mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf ein politisches oder religiöses Motiv gebe. Da ein Gutachten auch keine Belege für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit lieferte, wird jetzt eine Aufhebung der Unterbringung und ein Haftbefehl beantragt. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord und versuchten Mord in 85 Fällen. Zudem wird dem Deutschen der schwere gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr in 91 Fällen vorgeworfen.