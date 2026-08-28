„Eisklang“: Ein Erlebnis in der Rieseneishöhle

„So entsteht ein immersives Gesamtkunstwerk, in dem Musik, Raum und Natur unmittelbar miteinander verschmelzen“, sagt Peter Brugger, Musiker und Organisator von „Eisklang“. „Mit dieser künstlerischen Innovation erweitert unsere Konzertreihe das Programm um eine neue Dimension des Hörens und Erlebens.“ (Bergfahrt zu den Konzerten mit der Krippenstein Seilbahn, Obertraun, bis 16.30 Uhr.)