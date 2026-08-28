Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Salzkammergut

„Eisklang“: Ein Erlebnis in der Rieseneishöhle

Oberösterreich
28.08.2026 15:00
Peter Brugger am Glasflügel, der eigens für die Eishöhle gebaut wurde; ein Konzerterlebnis, das ...
Peter Brugger am Glasflügel, der eigens für die Eishöhle gebaut wurde; ein Konzerterlebnis, das Musik und Natur auf unvergleichliche Weise miteinander verbindet.(Bild: Manfred Schöpf)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Musik aus dem Eis: Im Parsifal-Dom der Dachstein-Rieseneishöhle verschmelzen Natur, Klang und Musik von Spitzenkünstlerinnen und -künstlern zu einem Konzerterlebnis der Extraklasse. In der Reihe „Eisklang“ kann man die schönste Liebesmusik erleben oder ein Solo von Pianistin Maki Namekawa, eingebettet in digitale Räume.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Unter dem Titel „Eisklang“ werden an einem der außergewöhnlichsten Konzertorte Europas, nämlich im Parsifal-Dom der Dachstein-Rieseneishöhle im Salzkammergut, musikalische Erlebnisse geboten.

Die mächtigen Eis- und Felsformationen erzeugen einen natürlichen Nachhall, der Klänge trägt, verstärkt und auf besondere Weise erlebbar macht. Die Höhle wird dadurch nicht nur zum besonderen, außergewöhnlichen Aufführungsort, sondern selbst zu einem aktiven Bestandteil der künstlerischen Inszenierung.

Bereits heute Freitag, dem 28. August 2026, können hier Interessierte in Robert Schumanns „Dichterliebe“ eintauchen. Der vielfach ausgezeichnete Tenor David Kerber und Pianist Peter Brugger gestalten eine eindringliche musikalische Reise durch Liebe, Sehnsucht und Verlust.

Ein Format mit Klassik und digitalen Klängen
Den künstlerischen Höhepunkt bei „Eisklang“ bildet am Donnerstag, den 3. September, die Uraufführung des neuen Formats „Raum – Klang – Begegnung“.

Copilot said: Maki Namekawa ist eine japanische Konzertpianistin, sie tritt nicht nur regelmäßig ...
Copilot said: Maki Namekawa ist eine japanische Konzertpianistin, sie tritt nicht nur regelmäßig in New York auf, sondern ist auch Linz start verbunden.(Bild: Andreas Bitesnicht)

Die international gefeierte Pianistin Maki Namekawa interpretiert Werke von Philip Glass, während Klangkünstler Julian Pixel Schmiederer die verborgenen Geräusche der Höhle mithilfe feinster Mikrofontechnik hörbar macht und zu einer atmosphärischen Klanginstallation verdichtet. Christian Kapun ergänzt den außergewöhnlichen Klangraum mit einem improvisierten Bassklarinettensolo.

Lesen Sie auch:
Rafael Fingerlos: Als vielseitiger Bariton bewegt er sich souverän zwischen Oper, Konzert und ...
Gefragter Bariton
Rafael Fingerlos: Weltstar trifft auf Klangwolke
26.07.2026
Linzer Klangwolke
Weltuntergang als Open Air im Donaupark
25.08.2026
Krone Plus Logo
Jede zweite Frau
Blasenentzündung: Wenn jeder Tropfen schmerzt
25.08.2026

„So entsteht ein immersives Gesamtkunstwerk, in dem Musik, Raum und Natur unmittelbar miteinander verschmelzen“, sagt Peter Brugger, Musiker und Organisator von „Eisklang“. „Mit dieser künstlerischen Innovation erweitert unsere Konzertreihe das Programm um eine neue Dimension des Hörens und Erlebens.“ (Bergfahrt zu den Konzerten mit der Krippenstein Seilbahn, Obertraun, bis 16.30 Uhr.)

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
28.08.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.375 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
176.133 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
126.824 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1159 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Oberösterreich
Im Salzkammergut
„Eisklang“: Ein Erlebnis in der Rieseneishöhle
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Wahl-Umfrage
Auch in Linz: Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins
Gründen wieder Firma
Tractive-Chefs starten nach Millionen-Verkauf neu
Medizinische Odyssee
Vergewaltigte Trans-Frau von Spitälern abgewiesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf