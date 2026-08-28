„Eisklang“: Ein Erlebnis in der Rieseneishöhle

Musik aus dem Eis: Im Parsifal-Dom der Dachstein-Rieseneishöhle verschmelzen Natur, Klang und Musik von Spitzenkünstlerinnen und -künstlern zu einem Konzerterlebnis der Extraklasse. In der Reihe „Eisklang“ kann man die schönste Liebesmusik erleben oder ein Solo von Pianistin Maki Namekawa, eingebettet in digitale Räume.
Unter dem Titel „Eisklang“ werden an einem der außergewöhnlichsten Konzertorte Europas, nämlich im Parsifal-Dom der Dachstein-Rieseneishöhle im Salzkammergut, musikalische Erlebnisse geboten.
Die mächtigen Eis- und Felsformationen erzeugen einen natürlichen Nachhall, der Klänge trägt, verstärkt und auf besondere Weise erlebbar macht. Die Höhle wird dadurch nicht nur zum besonderen, außergewöhnlichen Aufführungsort, sondern selbst zu einem aktiven Bestandteil der künstlerischen Inszenierung.
Bereits heute Freitag, dem 28. August 2026, können hier Interessierte in Robert Schumanns „Dichterliebe“ eintauchen. Der vielfach ausgezeichnete Tenor David Kerber und Pianist Peter Brugger gestalten eine eindringliche musikalische Reise durch Liebe, Sehnsucht und Verlust.
Ein Format mit Klassik und digitalen Klängen
Den künstlerischen Höhepunkt bei „Eisklang“ bildet am Donnerstag, den 3. September, die Uraufführung des neuen Formats „Raum – Klang – Begegnung“.
Die international gefeierte Pianistin Maki Namekawa interpretiert Werke von Philip Glass, während Klangkünstler Julian Pixel Schmiederer die verborgenen Geräusche der Höhle mithilfe feinster Mikrofontechnik hörbar macht und zu einer atmosphärischen Klanginstallation verdichtet. Christian Kapun ergänzt den außergewöhnlichen Klangraum mit einem improvisierten Bassklarinettensolo.
„So entsteht ein immersives Gesamtkunstwerk, in dem Musik, Raum und Natur unmittelbar miteinander verschmelzen“, sagt Peter Brugger, Musiker und Organisator von „Eisklang“. „Mit dieser künstlerischen Innovation erweitert unsere Konzertreihe das Programm um eine neue Dimension des Hörens und Erlebens.“ (Bergfahrt zu den Konzerten mit der Krippenstein Seilbahn, Obertraun, bis 16.30 Uhr.)
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