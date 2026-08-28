Trump blamiert sich mit Adler-Foto: Gans gewinnt

Spott auch von staatlicher Einrichtung

Genau dieser Ausgang sorgte nun im Internet für Spott über die Bildauswahl des Weißen Hauses. Nutzer verbreiteten weitere Aufnahmen aus der Fotoserie, auf denen die Kanadagans zurückkämpft. Auch der offizielle X-Account von Build Canada, einer staatlichen Einrichtung zur Finanzierung von leistbarem Wohnraum, reagierte mit einem Bild aus dem späteren Verlauf des Duells: Darauf hebt die Gans ihren Flügel, als würde sie den Adler angreifen.