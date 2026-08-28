Das ist Norwegens neues Königspaar!

Noch im März – also vor ihrer OP – wurde Mette-Marit auf eine mögliche Zukunft als Königin angesprochen und hielt sich dabei vage. „Ich lebe mit einer schweren Krankheit, und sie prägt nun meinen Alltag. Sie entscheidet darüber, ob ich meine Rolle überhaupt noch ausüben kann.“ Mittlerweile befindet sich die Königin zwar auf dem Weg der Besserung, wie sehr sie ihrem Ehemann Haakon aber in der nahen Zukunft in der Öffentlichkeit beistehen kann, ist bislang nicht geklärt.