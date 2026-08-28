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Krisen, OP und Liebe

Das ist Norwegens neues Königspaar!

Royals
28.08.2026 16:19
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Lang lebe der König – und seine Königin! Mit dem Tod von König Harald wurde sein Sohn Haakon am Freitag offiziell sein Nachfolger. Und seine Ehefrau Mette-Marit mit ihm Königin, wie der Palast am frühen Nachmittag offiziell bestätigte. Erst vor wenigen Tagen feierte das Paar Silberhochzeit und bewies damit: Sie halten zusammen – jetzt mehr denn je!

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Nach dem Tod von König Harald wurde am Freitag auch die offizielle Webseite des norwegischen Königshauses aktualisiert. Und damit offiziell bestätigt, was ohnehin schon angenommen wurde: Mette-Marit wird an der Seite ihres Ehemannes König Haakon den Titel Königin tragen.

Palast bestätigt: Mette-Marit ist Königin
„Ihre Majestät Königin Mette-Marit, Königin von Norwegen ab dem 28. August 2026, als König Haakon VIII. seinem Vater, König Harald V., auf dem norwegischen Thron nachfolgte“, heißt es nun auch auf der Webseite.

König Haakon bestätigte am Freitag: Seine Ehefrau Mette-Marit wird den Titel Königin tragen.
König Haakon bestätigte am Freitag: Seine Ehefrau Mette-Marit wird den Titel Königin tragen.(Bild: AP/Daniel Ochoa de Olza)

Haakon hatte dies am Freitagmittag bei der ersten Kabinettssitzung mit den Regierungsmitgliedern festgelegt. Später bestätigte auch Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre in seiner Ansprache im TV, dass Mette-Marit künftig Königin von Norwegen ist.

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Königin erholt sich von Lungentransplantation
Normalerweise hätte es als selbstverständlich gegolten, dass aus der Kronprinzessin mit dem Tod von König Harald automatisch Königin Mette-Marit wird. Doch in den letzten Monaten musste die 53-Jährige einige Krisen bewältigen. 

Nicht zuletzt ihre größte: Denn Mette-Marit leidet an Lungenfibrose, im vergangenen halben Jahr verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide, im Juni erhielt sie schließlich eine neue Lunge. Noch immer erholt sich die Königin von der Transplantation.

Mette-Marits Gesundheitszustand verschlechterte sich in den letzten Monaten rapide, weshalb die ...
Mette-Marits Gesundheitszustand verschlechterte sich in den letzten Monaten rapide, weshalb die 53-Jährige im Juni eine neue Lunge erhielt. Noch immer erholt sie sich von der Transplantation.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Noch im März – also vor ihrer OP – wurde Mette-Marit auf eine mögliche Zukunft als Königin angesprochen und hielt sich dabei vage. „Ich lebe mit einer schweren Krankheit, und sie prägt nun meinen Alltag. Sie entscheidet darüber, ob ich meine Rolle überhaupt noch ausüben kann.“ Mittlerweile befindet sich die Königin zwar auf dem Weg der Besserung, wie sehr sie ihrem Ehemann Haakon aber in der nahen Zukunft in der Öffentlichkeit beistehen kann, ist bislang nicht geklärt.

Skandale werfen Schatten auf Königshaus
Doch auch Skandale warfen einen langen Schatten auf Mette-Marit. So wurde in Frühjahr ihre Bekanntschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bekannt. Die Kronprinzessin sah sich gezwungen, sich öffentlich zu entschuldigen. 

Der Prozess gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby warf einen langen Schatten auf das ...
Der Prozess gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby warf einen langen Schatten auf das Königshaus.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Aaserud)

Außerdem beschäftigte der Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby die norwegische Presse – und das Königshaus. Der 29-Jährige, der aus einer früheren Beziehung der Königin stammt, stand wochenlang vor Gericht, wurde im Juni schuldig gesprochen. Aktuell befindet sich der Stiefsohn des Königs in Untersuchungshaft, sitzt seine Zeit im Hausarrest auf Skaugum mit Fußfessel ab. In der Thronfolge steht er nicht.

Norweger stehen hinter König Haakon
Trotz der jüngsten Skandale genießt Norwegens neuer König Haakon VIII. aber hohes Ansehen im Land. Knapp vier von fünf Befragten glaubten in einer Umfrage im März, dass Haakon ein „sehr guter“ oder „ziemlich guter“ König sein werde.

Die Skandale der letzten Monate haben Haakon nicht geschadet: Die Norweger stehen hinter ihrem ...
Die Skandale der letzten Monate haben Haakon nicht geschadet: Die Norweger stehen hinter ihrem neuen König.(Bild: Dusan Reljin / Det kongelige hoff)

Die Norweger sehen die Institution Monarchie in Umfragen zwar etwas kritischer als früher, auf Haakon aber lassen sie nichts kommen: Er gilt als moderner, fitter und zukunftsorientierter Monarch. Der neue König absolvierte nicht nur die norwegische Marineakademie, er studierte unter anderem auch Politikwissenschaft an der University of California in Berkeley und Entwicklungswissenschaften an der London School of Economics.

Bereits seit dem Tod seines Großvaters Olav V. 1991 ist Haakon ein Kronprinz mit Verantwortung. Da König Harald im hohen Alter immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfte, übernahm Haakon seit Langem zeitweise die Amtsgeschäfte als Regent. Bekannt ist auch sein Engagement für Gleichberechtigung, klimafreundliche Technologien und Armutsbekämpfung.

Hochzeit mit Mette-Marit – allen Widrigkeiten zum Trotz
Im Privatleben bewies Haakon Mut zum Bruch mit Traditionen – vor allem durch seine Hochzeit mit der bürgerlichen Mette-Marit Tjessem Høiby, eine alleinerziehende Mutter mit einer Vergangenheit in der Osloer Partyszene.

2004 und 2005 kamen die gemeinsamen Kinder Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus zur Welt. Die Patchwork-Familie wurde vielfach als Ausdruck einer moderneren Monarchie wahrgenommen.

2001 gab Kronprinz Haakon seiner Mette-Marit das Jawort – allen Widrigkeiten zum Trotz.
2001 gab Kronprinz Haakon seiner Mette-Marit das Jawort – allen Widrigkeiten zum Trotz.(Bild: APA/AFP/SCANPIX SWEDEN/STURLASON)

Die Norweger haben gelernt: Haakon steht bei allen Schwierigkeiten fest an der Seite seiner Familie. Und seit dem heutigen Freitag auch als weltoffener König an der Spitze Norwegens – komme, was wolle.

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