Bauern starten in Dürre-Krise mit Selbsthilfe

Krisenmanager sind spätestens seit Corona und Ukraine-Krise im ganzen Land gefragt, und die Bauern haben glücklicherweise einen entsprechenden Anpacker in ihren Reihen: Michael Göschelbauer aus Niederösterreich, Aufsichtsratschef der Raiffeisenware Austria (RWA) und gestandener Milchbauer aus dem Wienerwald, koordiniert seit Wochen die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Denn Fakt ist, aufgrund der extremen Dürre wird das Heu knapp – teils müssen Betriebe schon ihr Vieh schlachten. Die Situation ist dramatisch!