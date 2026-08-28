Deutsche (47) tot an spanischem Strand gefunden

Noch sei offen, was genau passiert ist. Aber die Beamten nahmen den Lebensgefährten der 47-Jährigen „wegen seiner mutmaßlichen Verbindungen zu den Ereignissen“ fest. Der Mann soll neben der Leiche gestanden sein, als sie gefunden wurde. Die Polizei könne nicht ausschließen, „dass es sich um einen Fall geschlechtsspezifischer Gewalt handeln könnte“.