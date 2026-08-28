Partner festgenommen
Deutsche (47) tot an spanischem Strand gefunden
An einem Strand in Südspanien ist die Leiche einer deutschen Urlauberin gefunden worden. Laut Medienberichten soll die 47-Jährige mehrere Stichverletzungen aufweisen. Die Polizei nahm den Lebensgefährten der Verstorbenen fest.
Der leblose Körper der Frau wurde Donnerstagfrüh an einem Strand in der Küstenstadt Isla Cristina entdeckt, wie mehrere Medien berichten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.
Laut „The Sun“ sollen der Frau mehrere Stichverletzungen zugeführt worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Deutsche getötet wurde. Die Urlauberin war mit ihrem Lebensgefährten, einem 60-jährigen Italiener unterwegs gewesen, er gilt als tatverdächtig, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.
Noch sei offen, was genau passiert ist. Aber die Beamten nahmen den Lebensgefährten der 47-Jährigen „wegen seiner mutmaßlichen Verbindungen zu den Ereignissen“ fest. Der Mann soll neben der Leiche gestanden sein, als sie gefunden wurde. Die Polizei könne nicht ausschließen, „dass es sich um einen Fall geschlechtsspezifischer Gewalt handeln könnte“.
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