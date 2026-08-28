Horror-Stall: Runder Tisch soll Aufklärung bringen

Das ist auch der einzige Weg, um sowohl für die Familie als auch die Anrainer langfristig wieder Ruhe herzustellen. Am Ende bleibt vor allem eines: Vertrauen lässt sich nicht von heute auf morgen wiederherstellen. Der runde Tisch im September soll deshalb ein erster Schritt sein – hin zu mehr Transparenz, regelmäßiger Kontrolle und vor allem zu einer Situation, in der das Wohl der Tiere an erster Stelle steht und keines mehr leiden muss.