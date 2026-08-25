Tüten, Flugzeuge und Vorfreude auf Lillis Debüt

Kein Grand Slam ist wie der andere, an die Eigenheiten eines jeden muss man sich gewöhnen. In New York fällt die Antwort der Profis auf die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal nicht schmeichelhaft aus, doch haben auch die US Open ihren Charme, wie alle versichern.
Laut. Das ist die Antwort, die man von zahlreichen Tennisspieler, die das Glück hatten, einmal bei den US Open spielen zu dürfen, auf die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Grand Slams hört. Was prinzipiell alles andere als schmeichelhaft klingt, doch eben tatsächlich das spezielle Flair des Turniers ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.