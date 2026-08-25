Tüten, Flugzeuge und Vorfreude auf Lillis Debüt

Laut. Das ist die Antwort, die man von zahlreichen Tennisspieler, die das Glück hatten, einmal bei den US Open spielen zu dürfen, auf die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Grand Slams hört. Was prinzipiell alles andere als schmeichelhaft klingt, doch eben tatsächlich das spezielle Flair des Turniers ist.