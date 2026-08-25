Diese deutsche Schauspielerin hat sich getrennt!

Ferres seit Jahren großer Star der deutschen Filmszene

Veronica Ferres gehört seit Jahren zu den größten Stars der deutschen Filmszene. Die Liste der Rollen, die sie in den vergangenen 40 Jahren spielte, ist schier endlos – und sie wurde vielfach ausgezeichnet mit Preisen wie der Goldenen Kamera, dem Bambi und dem Grimme-Preis. Neben der Schauspielerei engagiert sie sich unter anderem für Erinnerungskultur und Frauen-Empowerment.