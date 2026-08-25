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„Tiefe Freundschaft“

Diese deutsche Schauspielerin hat sich getrennt!

Society International
25.08.2026 19:43
Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer bei der Romy-Gala im November 2025 in Kitzbühel.
Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer bei der Romy-Gala im November 2025 in Kitzbühel.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von krone.at

Viele Jahre waren sie eines der prominentesten Paare Deutschlands. Nun haben sich Schauspielerin Veronica Ferres und Investor Carsten Maschmeyer getrennt – und geben eine Erklärung ab.

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Ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz sagte, dass seine Mandanten bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft entschieden hätten, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Schertz bat darum, die Privatsphäre seiner Mandanten und Familien zu respektieren und von Anfragen Abstand zu nehmen.

„Große Dankbarkeit“
„Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von Zuhause“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden. „Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden.“ Sie blickten mit großer Dankbarkeit auf ihren gemeinsamen Weg zurück und würden auch in Zukunft eng verbunden bleiben.

Ein Bild vergangener Tage: Ferres und Maschmeyer
Ein Bild vergangener Tage: Ferres und Maschmeyer(Bild: AP/Nigel Treblin)

„Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle“
Ferres (61) hat gemeinsam mit dem Filmproduzenten Martin Krug eine Tochter namens Lilly, Maschmeyer (67) ist Vater von zwei Söhnen aus einer früheren Beziehung. „Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle. Für unsere jeweiligen Stiefkinder und unsere gesamte Familie sind und bleiben wir unverändert aus vollem Herzen da.“ 

Hochzeit 2014
Ferres und Maschmeyer waren vor mehr als 15 Jahren ein Paar geworden, am 11.11.2011 verlobten sie sich – und heirateten schließlich im September 2014 in Südfrankreich an der Côte d‘Azur. Er lebte lange Zeit in Hannover, zog dann aber zu ihr nach München.

Erpressungsversuch, Krebserkrankung, Tablettensucht
Die Beziehung überstand schwierige Zeiten – einen Erpressungsversuch gegen Maschmeyer und seine Hautkrebserkrankung. Maschmeyer sprach im Jahr 2021 auch über eine Tablettensucht, die zu dieser Zeit aber schon mehrere Jahre zurücklag. „In dieser Zeit lag auch mein Privatleben in Trümmern. Einziger Anker und Lichtblick war meine Veronica“, schrieb er damals über seine Partnerin in einem Social-Media-Beitrag.

Ebenfalls via Social Media machte sie ihm nach seiner Krebserkrankung zum Valentinstag eine Liebeserklärung: „In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest! Ich bin froh, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich liebe dich über alles!“

Ferres seit Jahren großer Star der deutschen Filmszene
Veronica Ferres gehört seit Jahren zu den größten Stars der deutschen Filmszene. Die Liste der Rollen, die sie in den vergangenen 40 Jahren spielte, ist schier endlos – und sie wurde vielfach ausgezeichnet mit Preisen wie der Goldenen Kamera, dem Bambi und dem Grimme-Preis. Neben der Schauspielerei engagiert sie sich unter anderem für Erinnerungskultur und Frauen-Empowerment.

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Maschmeyer gründete in Hannover den Finanzdienstleister Allgemeiner Wirtschaftsdienst (AWD), schrieb mehrere Bücher – darunter eines über mentale Gesundheit („Die sechs Elemente des Erfolgs – So verändern Sie Ihr Leben“) und ist seit 2016 einer der Juroren beziehungsweise Investoren in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“.

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