Bundeswehr lockt junge Deutsche mit Mega-Kampagne

Städte zugepflastert mit Plakaten

In den U-Bahn-Stationen der Hauptstadt und an Bushaltestellen im ganzen Land konnte man die Protagonisten der Serie nicht übersehen: Die große angelegte Werbekampagne der Agentur Castenow zeigt die Rekruten aufrecht in die Kamera blickend vor einem Hintergrund in Sonnenuntergangs-Farben. Das ist die „Generation Wehrdienst“: Pflichtbewusstsein statt Hedonismus, Zugehörigkeit statt Individualismus. Der 18-jährige Tim aus Bremen will wie sein Vater Soldat werden. David (17) aus der Nähe von München geht gerne ins „Gym“. Ein „schönes Gefühl“ sei es, dazuzugehören, Disziplin zu lernen, „auch für zu Hause“. „Ich wusste, ich will eine Uniform tragen.“ 50.000 junge Menschen demonstrierten wiederum im März gegen den neuen Wehrdienst.