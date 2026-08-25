Der „verlorene Sohn“ ist heimgekehrt

70 Bundesliga-Spiele hat der Rollsdorfer für Hartberg unter Markus Schopp und Manfred Schmid gemacht – dann zog’s ihn ins Ausland: Das Abenteuer bei Traditionsklub 1860 in München, für den der 26-Jährige in der 3. deutschen Liga und im Cup an der fast immer ausverkauften Grünwalder Straße (15.000 Besucher) verletzungsbedingt nur 19 Partien (ein Tor) gemacht hatte, wurde aber durch den Lizenzentzug und den folgenden Zwangsabstieg bei den „Löwen“ beendet.