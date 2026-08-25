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Hartberg rüstet auf:

Der „verlorene Sohn“ ist heimgekehrt

Fußball National
25.08.2026 18:37
Manuel Pfeifer (r.) wirft sich wieder für Hartberg in die Schlacht.
Manuel Pfeifer (r.) wirft sich wieder für Hartberg in die Schlacht.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Hartberg holt Verstärkung für die linke Außenbahn. Ein Crash bei 1860 München macht die Heimkehr von Manuel Pfeifer möglich.

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Manuel Pfeifer ist wieder in Hartberg – er soll auf der linken Außenbahn die gröbsten Sorgen seines Ex- und aktuellen Trainers Markus Schopp beseitigen.

70 Bundesliga-Spiele hat der Rollsdorfer für Hartberg unter Markus Schopp und Manfred Schmid gemacht – dann zog’s ihn ins Ausland: Das Abenteuer bei Traditionsklub 1860 in München, für den der 26-Jährige in der 3. deutschen Liga und im Cup an der fast immer ausverkauften Grünwalder Straße (15.000 Besucher) verletzungsbedingt nur 19 Partien (ein Tor) gemacht hatte, wurde aber durch den Lizenzentzug und den folgenden Zwangsabstieg bei den „Löwen“ beendet.

Im gewohnten Umfeld von Hartberg will der Linksfuß seinen von einer Million auf 450.000 Euro gefallenen Marktwert wieder in die Höhe treiben. Sein erster Profivertrag in Hartberg dauerte von Jänner 2023 bis Sommer 2025, jetzt unterschrieb er für zwei Jahre bis 2028.

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