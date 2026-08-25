„Kühlschrank für Menschen“ soll Arbeiter schützen

Mehr als 40 Grad sind Naturkatastrophe

Da passt die sogenannte „Do Hiemon Box“ jetzt gut ins Konzept. Ohne Investitionen in den Hitzeschutz sei es schwer, noch geeignetes Personal zu finden, sagte Yutaka Kono vom Großhändler Konoe, bei dem Tabuchi beschäftigt ist. Das Gelände des Unternehmens sei so weitläufig, dass nicht jede Ecke komplett klimatisiert werden könne. „Da dachte ich mir: So ein Gerät wollen wir unbedingt anschaffen.“ Der 24 Jahre alte Mitarbeiter Taichi Konishi benutzt die Box inzwischen bereits etwa dreimal täglich, oft nur kurz.