Nach „Salto“ landet Auto von Senior (85) im Garten

Spektakulärer Unfall im Tiroler Unterland am Dienstag! Auf der Fahrt von Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) nach St. Johann verlor ein Einheimischer (85) die Kontrolle über seinen Pkw. Schlussendlich landete das Fahrzeug des Seniors nach einem „Salto“ in einem Garten.
Ereignet hat sich der folgenschwere und spektakuläre Unfall gegen 12.20 Uhr. Von Fieberbrunn kommend fuhr der 85-Jährige auf der Hochkönigstraße nach St. Johann. „Aus ungeklärter Ursache kam der Lenker von der Straße ab und krachte gegen eine Hecke neben der Straße“, heißt es von der Polizei.
Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug des Seniors, ehe es auf dem Dach liegend im Garten eines Grundstücks landete. Der 85-Jährige zog sich bei dem wilden Crash schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte lieferten den Senior in das Krankenhaus St. Johann ein.
Im Einsatz standen drei Streifen der Polizei, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt.
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