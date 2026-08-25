Nach „Salto“ landet Auto von Senior (85) im Garten

Ereignet hat sich der folgenschwere und spektakuläre Unfall gegen 12.20 Uhr. Von Fieberbrunn kommend fuhr der 85-Jährige auf der Hochkönigstraße nach St. Johann. „Aus ungeklärter Ursache kam der Lenker von der Straße ab und krachte gegen eine Hecke neben der Straße“, heißt es von der Polizei.