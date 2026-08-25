Kunstdiebe zunehmend über Social Media rekrutiert

Als ein weiteres Beispiel für diese Veränderungen wurde der mithilfe von Sprengstoff verübte Diebstahl eines 2500 Jahre alten Goldhelms und dreier antiker Goldarmbänder aus einem Museum in den Niederlanden im Jänner 2025 angeführt. Die Stücke wurden später wiedergefunden und nach Rumänien zurückgegeben, wobei ein Armband weiterhin vermisst wird. Europol stellte zudem einen Anstieg bei Diebstählen antiker chinesischer Porzellanartefakte wie Vasen aus der Ming-Dynastie fest, der auf die hohe Nachfrage nach diesen Stücken zurückzuführen ist.