Ein Tiroler Schritt in Richtung Königsklasse

Einmal im Formel-1-Zirkus dabei zu sein und selbst Rennen zu fahren – was für viele wie ein Traum klingt, könnte für eine junge Zirlerin bald schon Realität werden. Clara Stiebleichinger nimmt im nächsten Monat im spanischen Navarra am F1-Academy-Rookie-Test teil. „Dort wird man physischen und mentalen Tests unterzogen, um zu sehen, ob man das Zeug dafür hat“, erklärt die BWL-Studentin.