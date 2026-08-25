Ein Tiroler Schritt in Richtung Königsklasse

Die 21-jährige Clara Stiebleichinger darf beim Rookie-Test der F1 Academy ihr Können unter Beweis stellen. Für die Tirolerin begann der steile Aufstieg im Motorsport mit einem Geburtstagsgeschenk – und könnte sie nun auf das Sprungbrett in Richtung Formel 1 bringen.
Einmal im Formel-1-Zirkus dabei zu sein und selbst Rennen zu fahren – was für viele wie ein Traum klingt, könnte für eine junge Zirlerin bald schon Realität werden. Clara Stiebleichinger nimmt im nächsten Monat im spanischen Navarra am F1-Academy-Rookie-Test teil. „Dort wird man physischen und mentalen Tests unterzogen, um zu sehen, ob man das Zeug dafür hat“, erklärt die BWL-Studentin.
Dass die Tirolerin einen Bleifuß besitzt, hat sie heuer bereits in der Französischen Formel-4-Meisterschaft unter Beweis gestellt. Nach mehreren Siegen und Podestplätzen liegt die 21-Jährige in der Damenwertung auf dem zweiten Rang. Nun soll Stiebleichinger als eine von 18 Anwärterinnen einen begehrten Platz im Team von Rodin Motorsport bekommen und den Formel-1-Neueinsteiger Audi repräsentieren.
Lob für schnellen Aufstieg
Großes Lob kam auch vom Audi-Rennleiter Allan McNish: „Clara hat innerhalb kürzester Zeit ihr Talent unter Beweis gestellt. Die Förderung dieser Talente ist ein wichtiger Grundpfeiler des Audi-Nachwuchsprogramms.“
Stiebleichinger begann ihre Motorsportkarriere erst vor zwei Jahren mit einem Geburtstagsgeschenk: einer Woche im Formel-4-Auto beim Team von Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve. „Da habe ich mich dann ganz gut geschlagen und bekam die Möglichkeit, eine Saison in der indischen Meisterschaft zu fahren.“ Auch diese Hürde meisterte der Sebastian-Vettel-Fan mit bravour.
Auf den Spuren von Emma Felbermayr
„Meine größte Erwartung an den F1-Academy-Test ist es, Erfahrungen zu sammeln, zu erkennen, wo und wie ich mich verbessern kann, und das Beste aus jeder Runde herauszuholen“, sagt die Tirolerin.
Damit könnte auch im nächsten Jahr – nach Emma Felbermayr – wieder eine Österreicherin im Rahmen der Königsklasse vertreten sein.
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