Selenskyj-Vertraute muss für 60 Tage in U-Haft

Videos zeigten, wie Mudra in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Die Verdächtige sagte übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass sie nicht über diese Summe verfüge. „Ich wende mich an Bekannte, Freunde und versuche die Mittel aufzutreiben“, zitierte das Internetportal „Ukrajinska Prawda“ die Frau. Im Falle einer Kautionszahlung dürfe Mudra Kiew und das Kiewer Umland nicht verlassen, müsse zu den Gerichtsterminen erscheinen und dürfe nicht mit Zeugen oder Geschädigten sprechen, hieß es.