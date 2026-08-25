Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

GAk statt Sturm

Insider verrät: So tickt der neue GAK-Trainer!

Fußball National
25.08.2026 18:30
Gerald Scheiblehner und Christian Ilzer sind gute Freunde, kennen sich seit 2007.
Gerald Scheiblehner und Christian Ilzer sind gute Freunde, kennen sich seit 2007.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Gerald Scheiblehner ist zurück in der österreichischen Bundesliga. Der 49-jährige Oberösterreicher soll den GAK in die Spur bringen. Seine größten Erfolge feierte er bei BW Linz. Mit den Stahlstädtern stieg er 2023 in die Bundesliga auf und schaffte in der Saison 2024/25 sogar den Einzug in die Meistergruppe (6.).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Wege des Herren sind unergründlich. Eigentlich hätte Gerald Scheiblehner beim Stadtrivalen auf der Trainerbank Platz nehmen sollen. Zweimal galt er als heißer Kandidat. Nach dem Abgang von Christian Ilzer war er lange Thema, nach der Ablöse von Jürgen Säumel ebenfalls.  Damals verhinderte sein Job bei Grasshopper Zürich ein Engagement bei Sturm. Als die „Krone“ Ende Mai für eine Reportage über das Leben von Christian Ilzer und Andreas Schicker in Hoffenheim weilte, war auch Scheiblehner vor Ort. Er hospitierte eine Woche bei seinem guten Freund. Die beiden Trainer kennen einander seit 2007. „Scheibi“, wie ihn Freuden nennen, war auch bei Sturms Double-Party, feierte mit Ilzer im VIP-Klub.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
25.08.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
201.054 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
173.100 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
126.124 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3678 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3463 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1377 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Fußball National
Hartberg rüstet auf:
Der „verlorene Sohn“ ist heimgekehrt
Sport Tv Logo
Goalie Larissa Rusek
Im Juve-Jet auf den Spuren von Alex Manninger
Sport Tv Logo
GAk statt Sturm
Insider verrät: So tickt der neue GAK-Trainer!
4:0-Heimsieg:
Deutschlandsberg feiert Premiere gegen Hartberg!
Velden mit Heimsieg
Moral gezeigt – Austria dreht Spiel in Bleiburg!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf