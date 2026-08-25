Insider verrät: So tickt der neue GAK-Trainer!

Gerald Scheiblehner ist zurück in der österreichischen Bundesliga. Der 49-jährige Oberösterreicher soll den GAK in die Spur bringen. Seine größten Erfolge feierte er bei BW Linz. Mit den Stahlstädtern stieg er 2023 in die Bundesliga auf und schaffte in der Saison 2024/25 sogar den Einzug in die Meistergruppe (6.).
Die Wege des Herren sind unergründlich. Eigentlich hätte Gerald Scheiblehner beim Stadtrivalen auf der Trainerbank Platz nehmen sollen. Zweimal galt er als heißer Kandidat. Nach dem Abgang von Christian Ilzer war er lange Thema, nach der Ablöse von Jürgen Säumel ebenfalls. Damals verhinderte sein Job bei Grasshopper Zürich ein Engagement bei Sturm. Als die „Krone“ Ende Mai für eine Reportage über das Leben von Christian Ilzer und Andreas Schicker in Hoffenheim weilte, war auch Scheiblehner vor Ort. Er hospitierte eine Woche bei seinem guten Freund. Die beiden Trainer kennen einander seit 2007. „Scheibi“, wie ihn Freuden nennen, war auch bei Sturms Double-Party, feierte mit Ilzer im VIP-Klub.
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