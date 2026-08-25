70 Jahre Bravo! Aber nicht alles verdient Applaus

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„Hat mich geprägt“

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25.08.2026 15:55
Bill Kaulitz (re. hi.), Bushido und Blümchen waren BRAVO-Stammgäste, aber auch Marco ...
Bill Kaulitz (re. hi.), Bushido und Blümchen waren BRAVO-Stammgäste, aber auch Marco Angelini-Santner (vorne) schaffte per DSDS einst den Sprung ins Kultmagazin.(Bild: Krone KREATIV/EPA (4)/SOEREN STACHE, Jörg Carstensen BASIS, URSULA DUEREN, HENNING KAISER)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Die BRAVO feiert heuer ihren 70. Geburtstag, prägte über Generationen auch die österreichische Musik- und Jugendkultur. Der steirische Ex-DSDS-Star Marco Angelini-Santner blickt nostalgisch, überwiegend positiv zurück. Doch nicht immer traf das Kultheft den richtigen Ton.

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Don Johnson am Cover und auf Postern neben Billy Idol, Bono von U2 und George Michael, ein Starschnitt von Den Harrow, große Storys über Madonna, Ottos neuen Film und Nina Hagen, Exklusiv-Reportagen von Johnny Logan und vieles mehr. Nostalgie pur beim Blättern durch jenes Heft, das in der Geburtswoche des Autors dieser Zeilen (Juli 1987) erschienen ist ...

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