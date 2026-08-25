70 Jahre Bravo! Aber nicht alles verdient Applaus

Don Johnson am Cover und auf Postern neben Billy Idol, Bono von U2 und George Michael, ein Starschnitt von Den Harrow, große Storys über Madonna, Ottos neuen Film und Nina Hagen, Exklusiv-Reportagen von Johnny Logan und vieles mehr. Nostalgie pur beim Blättern durch jenes Heft, das in der Geburtswoche des Autors dieser Zeilen (Juli 1987) erschienen ist ...