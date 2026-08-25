Die Inform hat noch lange nicht ausgedient

Für ihn liegt die Stärke der Inform dort, wo das Internet nicht mithalten kann: beim persönlichen Kontakt. „Die Emotion bekommt man online nicht. Es geht ums Treffen, um gemeinsam einen Spritzer zu trinken“, sagt Tuider. Viele hätten es ohnehin satt, sich hinter dem Handy zu verstecken. „Es ist schön, jemandem wieder die Hand geben zu können, und genau das wollen wir auch bieten.“