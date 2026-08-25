Mit Facebook-Kommentar Holocaust geleugnet

Der Handelskonzern hatte auf seiner Facebook-Seite in einem Beitrag über Holocaust-Überlebende berichtet. Dieses Posting nahm die 58-Jährige zum Anlass, um den Völkermord der Nazis zu leugnen. Das ist in Österreich nach dem Verbotsgesetz Paragraf 3h verboten und unter Strafe gestellt. Der Kommentar reichte, um eine historische Tatsache zu leugnen, betonte der Staatsanwalt. Zum erhobenen Vorwurf der Staatsanwaltschaft zeigte sie sich auch reumütig und geständig: Sie habe sich von Verschwörungstheorien im Netz beeinflussen lassen.