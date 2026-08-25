Tor oder nicht? Diese Szene sorgt für Diskussionen

Aufsteiger, die kräftig aufzeigen, ein Favorit im Flow und eine Szene, die für Diskussionen sorgt: Im Kärntner Unterhaus war wieder einiges los. Wir haben die Stimmen, Tore und strittigen Szenen im Video – und diesmal könnt auch ihr gegen unseren Experten tippen!
Im Spiel der Runde lieferten sich Berg und St. Jakob/Defereggental beim 1:1 ein heißes Duell – inklusive einer Szene, die noch für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Während Defereggentals Kapitän Lukas Mellitzer und Niklas Passler mit dem erkämpften Punkt zufrieden sind und bereits auf die nächsten Zähler schielen, war die Stimmung bei den Hausherren eine andere. Berg-Kapitän Reinhard Messner und Christian Aigner haderten vor allem mit der Chancenauswertung – und auch mit so mancher Entscheidung des Schiedsrichters. Im Mittelpunkt steht dabei das vermeintliche 2:1 durch Elias Wassermann: Hatte St. Jakobs Keeper Patrick Gatterer den Ball bereits mit der Hand unter Kontrolle oder hätte der Treffer zählen müssen? Die entscheidenden Bilder gibt es in unserem Video – dort kann sich jeder selbst ein Urteil bilden. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr: Beide Teams mussten sich mit einem Punkt begnügen.
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