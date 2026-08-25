Bezahlen digitaler: Warum Bares dennoch bleibt

Hierzulande zahlen die Menschen zunehmend ohne Cash – vom Einkauf mit Karte im Supermarkt bis zum Bezahlen per Smartphone im Kino. Trotzdem bleibt Bargeld für die große Mehrheit der Bevölkerung unverzichtbar. Das zeigt die Bargeldstudie 2026 von Global Payments und Erste Bank, für die rund 800 Österreicher befragt wurden.