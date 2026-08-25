Bezahlen digitaler: Warum Bares dennoch bleibt

Das Smartphone wird zur Geldbörse, die Karte wandert aufs Handgelenk – und trotzdem hält Österreich am Bargeld fest. Zwischen digitalem Komfort und dem Griff zu Scheinen und Münzen zeigt sich, dass die Österreicher beim Bezahlen nicht unterschiedlicher sein könnten ...
Hierzulande zahlen die Menschen zunehmend ohne Cash – vom Einkauf mit Karte im Supermarkt bis zum Bezahlen per Smartphone im Kino. Trotzdem bleibt Bargeld für die große Mehrheit der Bevölkerung unverzichtbar. Das zeigt die Bargeldstudie 2026 von Global Payments und Erste Bank, für die rund 800 Österreicher befragt wurden.
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