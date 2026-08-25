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Trend an der Kassa

Bezahlen digitaler: Warum Bares dennoch bleibt

Wirtschaft
25.08.2026 11:00
An der Kasse nutzen immer mehr das Handy statt der Karte – das Bargeld bleibt aber dennoch bei ...
An der Kasse nutzen immer mehr das Handy statt der Karte – das Bargeld bleibt aber dennoch bei den Österreichern eine feste Größe.(Bild: bilderstoeckchen - stock.adobe.com)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Das Smartphone wird zur Geldbörse, die Karte wandert aufs Handgelenk – und trotzdem hält Österreich am Bargeld fest. Zwischen digitalem Komfort und dem Griff zu Scheinen und Münzen zeigt sich, dass die Österreicher beim Bezahlen nicht unterschiedlicher sein könnten ...

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Hierzulande zahlen die Menschen zunehmend ohne Cash – vom Einkauf mit Karte im Supermarkt bis zum Bezahlen per Smartphone im Kino. Trotzdem bleibt Bargeld für die große Mehrheit der Bevölkerung unverzichtbar. Das zeigt die Bargeldstudie 2026 von Global Payments und Erste Bank, für die rund 800 Österreicher befragt wurden.

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