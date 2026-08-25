Soldaten von Ekel-Schiff gehen in Thailand an Land

„Stell dir vor, du bist 20 ...“

Aus Navy-Kreisen hieß es zur Destination wenig geschmackvoll: „Die beste und schlechteste Idee in der Geschichte der US-Navy. Stell dir vor, du bist 20 Jahre alt, hast neun Monatsgehälter in der Tasche und legst in Thailand an (...) Ich fliege vielleicht hin und schließe mich ihnen an“, erklärte ein Insider dem Journalisten Alex Marquardt.