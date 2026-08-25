Film-Dreh im Geiste von Roy Black am Wörthersee

„Ich habe wieder Blut geleckt“

Davon ist nichts zu sehen bei Schauspielerin Nicole Werner. Ihr Sohn Lennie trägt den Filmnamen des seligen Roy Black (†1991), der hier einst am See als TV-Schlosshoteldirektor firmierte. „Es macht mir großen Spaß, ich habe wieder Blut geleckt“, verriet sie uns, die nach der Babypause nun erstmals wieder vor der Kamera stand, am Rande des Sets.