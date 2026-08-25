Austrias Frauen verlieren Quali-Hinspiel in Bergen

Die Wienerinnen konnten in der Schlussphase nicht mehr entscheidend zulegen und brauchen nun daheim einen Sieg mit zwei Treffern Unterschied. „Es war ein sehr intensives Spiel. Der Gegner hat sich das sicher einfacher vorgestellt. Wir haben kaum etwas zugelassen. Der Elfer war sehr hart zu akzeptieren, das müssen wir so nehmen“, meinte Coach Kenesei. Wenninger sieht noch alle Chancen für den Aufstieg. „Wir sind nach wie vor sehr gut im Spiel, deswegen ist alles in Ordnung. Wir können stolz auf unsere Leistung sein.“

In der Ligaphase würde der Austria ein Startgeld in Höhe von 505.000 Euro winken. Im Europacup bleibt die Austria aber auch im Falle eines Ausscheidens vertreten, dann würde der Umstieg in die 2. Quali-Runde des Women‘s Europa Cup erfolgen.