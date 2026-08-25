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Trauer um Florian (32)

Der rettende Adrenalin-Pen lag im anderen Auto

Oberösterreich
25.08.2026 18:00
Ob eine Hornisse (oben), Wespe oder Biene sticht – für Allergiker macht dies kaum einen ...
Ob eine Hornisse (oben), Wespe oder Biene sticht – für Allergiker macht dies kaum einen Unterschied.(Bild: Krone-Collage/AFP, Bestattung Eichberger)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Feuerwehrkameraden und ein ganzer Ort im oberösterreichischen Innviertel sind in Trauer: Ein 32-jähriger Allergiker starb nach dem Stich einer Hornisse. Besonders tragisch: Florian (32) hatte seinen rettenden Adrenalin-Pen vergessen – er lag im anderen Auto.

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„Florian wird uns sehr fehlen. Er war immer zur Stelle, verlässlich und ein toller Kamerad. Er war mein bester Freund und Taufpate meiner Tochter.“ Thomas Hippesroither, Kommandant der FF Emprechting in Hohenzell, kann den Verlust seines Kassiers schwer fassen.

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