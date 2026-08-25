Junger Frau aus Eifersucht Brustwarze abgetrennt

Eine unglaubliche Gewalttat wurde nun am Landesgericht St. Pölten verhandelt: Ein 28-jähriger Afghane hatte seiner Freundin die Brustwarze abgeschnitten. Der Prozess wurde vertagt.
„Ich wollte etwas tun, damit sie Angst bekommt. Sie sollte Blut sehen. Also habe ich sie ein bisschen verletzt.“ Von „ein bisschen“ kann hier nicht die Rede sein: Denn der 28-Jährige im Landesgericht St. Pölten verstümmelte seine Lebensgefährtin schwer.
Acht Jahre lang waren der Afghane und die junge Frau ein Paar, er wollte sie heiraten, ein Familienstreit durchkreuzte die Pläne. Die Beziehung führten sie heimlich fort.
Es gibt Tatvorwürfe, die sind so ungeheuerlich, dass es schwierig ist, dafür Worte zu finden.
Staatsanwalt in seinem Eingangsplädoyer
Angeklagter vermutete Nebenbuhler
Vor rund eineinhalb Jahren keimte in ihm der Verdacht auf, dass „wir zu dritt in dieser Beziehung sind. Sie wurde immer kälter und war oft nicht erreichbar“, erklärt er. Also schmiedete der 28-Jährige einen perfiden Plan: Bei einem Treffen am 19. Mai in seiner Wohnung zwang er die junge Frau, sich auszuziehen, fesselte sie dann an den Lattenrost, schlug sie und schnitt ihr die Brustwarze ab.
Zuerst mit einem Taschenmesser, da es aber zu stumpf war, holte er ein schärferes Messer aus der Küche. Alles, um den Namen des vermeintlichen Liebhabers zu erfahren. Und um sie für andere Männer zu entstellen.
Sachverständigen beauftragt
Der Frau gelang die Flucht. Beim Prozess um Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen zeigte sich der Afghane schuldig, eine Vergewaltigung zuvor leugnet er. „Ich habe sie nur ein bisschen verletzt“, wiederholt der 28-Jährige immer wieder. Für ein Sachverständigengutachten wurde vertagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.