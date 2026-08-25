Junger Frau aus Eifersucht Brustwarze abgetrennt

Angeklagter vermutete Nebenbuhler

Vor rund eineinhalb Jahren keimte in ihm der Verdacht auf, dass „wir zu dritt in dieser Beziehung sind. Sie wurde immer kälter und war oft nicht erreichbar“, erklärt er. Also schmiedete der 28-Jährige einen perfiden Plan: Bei einem Treffen am 19. Mai in seiner Wohnung zwang er die junge Frau, sich auszuziehen, fesselte sie dann an den Lattenrost, schlug sie und schnitt ihr die Brustwarze ab.