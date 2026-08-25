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Schwere Dauerfolgen

Junger Frau aus Eifersucht Brustwarze abgetrennt

Niederösterreich
25.08.2026 18:00
Der 28-jährige Angeklagte spielt die Tat vor Gericht in St. Pölten herunter.
Der 28-jährige Angeklagte spielt die Tat vor Gericht in St. Pölten herunter.(Bild: Petra Weichhart, Krone KREATIV)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Eine unglaubliche Gewalttat wurde nun am Landesgericht St. Pölten verhandelt: Ein 28-jähriger Afghane hatte seiner Freundin die Brustwarze abgeschnitten. Der Prozess wurde vertagt.

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„Ich wollte etwas tun, damit sie Angst bekommt. Sie sollte Blut sehen. Also habe ich sie ein bisschen verletzt.“ Von „ein bisschen“ kann hier nicht die Rede sein: Denn der 28-Jährige im Landesgericht St. Pölten verstümmelte seine Lebensgefährtin schwer.

Acht Jahre lang waren der Afghane und die junge Frau ein Paar, er wollte sie heiraten, ein Familienstreit durchkreuzte die Pläne. Die Beziehung führten sie heimlich fort.

Zitat Icon

Es gibt Tatvorwürfe, die sind so ungeheuerlich, dass es schwierig ist, dafür Worte zu finden.

Staatsanwalt in seinem Eingangsplädoyer

Angeklagter vermutete Nebenbuhler
Vor rund eineinhalb Jahren keimte in ihm der Verdacht auf, dass „wir zu dritt in dieser Beziehung sind. Sie wurde immer kälter und war oft nicht erreichbar“, erklärt er. Also schmiedete der 28-Jährige einen perfiden Plan: Bei einem Treffen am 19. Mai in seiner Wohnung zwang er die junge Frau, sich auszuziehen, fesselte sie dann an den Lattenrost, schlug sie und schnitt ihr die Brustwarze ab.

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Zuerst mit einem Taschenmesser, da es aber zu stumpf war, holte er ein schärferes Messer aus der Küche. Alles, um den Namen des vermeintlichen Liebhabers zu erfahren. Und um sie für andere Männer zu entstellen.

Sachverständigen beauftragt
Der Frau gelang die Flucht. Beim Prozess um Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen zeigte sich der Afghane schuldig, eine Vergewaltigung zuvor leugnet er. „Ich habe sie nur ein bisschen verletzt“, wiederholt der 28-Jährige immer wieder. Für ein Sachverständigengutachten wurde vertagt. 

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