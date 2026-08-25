Das maximale Desaster soll längst Geschichte sein

Aus dem Stadion geschossen. Wie begossene Pudel aus Hütteldorf abgereist. Ein Desaster, das man bis heute im roten Teil von Graz nicht erklären kann. „Das war einfach eine Vollkatastrophe, wir sind nur im Kreis gelaufen“, so Alexander Hofleitner zur „Krone“. Das 0:8 gegen Rapid zog dann einen Rattenschwanz nach sich – Trennung von Coach Ferdinand Feldhofer inklusive.