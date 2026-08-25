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GAK gefordert, aber:

Das maximale Desaster soll längst Geschichte sein

Bundesliga
25.08.2026 12:30
Die 0:8-Klatsche gegen Rapid ist Schnee von gestern für Hofleitner und Co.
Die 0:8-Klatsche gegen Rapid ist Schnee von gestern für Hofleitner und Co.(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Alexander Hofleitner und der GAK brauchen dringend Zählbares in der Bundesliga. Die 0:8-Watsch’n gegen Tabellenführer Rapid ist aber längst abgehakt. Der Burgenländer bekommt mit Gerald Scheiblehner einen neuen Coach.

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Aus dem Stadion geschossen. Wie begossene Pudel aus Hütteldorf abgereist. Ein Desaster, das man bis heute im roten Teil von Graz nicht erklären kann. „Das war einfach eine Vollkatastrophe, wir sind nur im Kreis gelaufen“, so Alexander Hofleitner zur „Krone“. Das 0:8 gegen Rapid zog dann einen Rattenschwanz nach sich – Trennung von Coach Ferdinand Feldhofer inklusive.

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