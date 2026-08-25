Country-Legende Dolly Parton ist tot

Geboren wurde Dolly Rebecca Parton am 19. Jänner 1946 im US-Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. In der Kirche und Zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen. Dabei zeigte sich schnell das Talent von Parton. Schon mit zehn Jahren trat sie in örtlichen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager Dolly sang sie in der berühmten „Grand Ole Opry“-Show in Nashville. Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton ganz nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin. Ihre erste Single schaffte es 1967 nur auf Platz 24 der Country-Charts.