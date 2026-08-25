Country-Legende Dolly Parton ist tot

Die US-Country-Legende Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das bestätigte die Familie der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin. Die Musikgröße prägte die amerikanische Popkultur über Jahrzehnte.
Die Ankündigung erfolgte auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit einem Video ihres Neffen Bryan Seaver im Namen der Familie Parton. Er diente ihr zwei Jahrzehnte als Sicherheitschef – und es habe ihren Wünschen entsprochen, dass er ihren Tod verkündet.
Familie: „Sie hat ihr Leben gelebt“
Parton sei „jetzt in den Armen von Jesus“, wo sie auf ihre Eltern treffen würde. „Dolly hat Türen geöffnet – nicht nur für mich, sondern für ihre ganze Familie. Sie öffnete zudem Türen für Generationen von Sängern, Songtextern, Musikern und Träumern.“
„Wir sind traurig, aber nicht Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt“, erklärte Seaver, der darauf verzichtete, eine Todesursache zu nennen. „She will always love you“, fügte ihr Neffe hinzu. Sie sei „friedlich“ im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, bestätigte hingegen ihre PR-Agentur. Auf Partons Wunsch werde eine kleine Trauerfeier im engsten Familienkreis stattfinden, hieß es. Fans seien aber etwa dazu eingeladen, ihr in den sozialen Medien zu gedenken.
Die Country-Ikone hatte kurz vor ihrem Tod eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Auftritte in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada sollten schon im vorigen Jahr stattfinden, aber damals hatte die Sängerin („Jolene“, „Nine to Five“) die Show bereits wegen einer Erkrankung auf 2026 verschoben.
Ihr Immun- und ihr Verdauungssystem seien in den letzten Jahren aus dem Gleichgewicht geraten und sie leide an Nierensteinen, teilte der Star mit. Sie arbeite aber weiter an mehreren Projekten, versicherte Parton damals. Die Mittel hätten sie ein wenig schwindlig gemacht. Humorvoll setzte sie fort, dass es daher nicht möglich sei, auf hohen Absätzen und in schweren Strass-Kostümen mit ihren Musikinstrumenten auf die Bühne zu gehen.
Parton galt als wahre „Queen“
Nun ist ihre markante Stimme für immer verstummt, doch ihre Musik wird weiterleben. Die „Queen der Countrymusik“ wurde mit Hits wie „Jolene“ und der Ballade „I Will Always Love You“ bekannt, die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde.
Geboren wurde Dolly Rebecca Parton am 19. Jänner 1946 im US-Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. In der Kirche und Zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen. Dabei zeigte sich schnell das Talent von Parton. Schon mit zehn Jahren trat sie in örtlichen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager Dolly sang sie in der berühmten „Grand Ole Opry“-Show in Nashville. Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton ganz nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin. Ihre erste Single schaffte es 1967 nur auf Platz 24 der Country-Charts.
Die Ikone avancierte über die Jahrzehnte für ein Millionenpublikum zum Vorbild. Ihren Humor und ihre Bodenständigkeit bewahrte sie sich stets. Parton, die als viertes von zwölf Geschwistern in der armen, christlichen Familie in Tennessee aufwuchs, stand häufiger an der Spitze der Charts als jede andere Countrymusikerin.
Trotz ihrer beispiellosen Karriere hat sie ihre Herkunft nie vergessen. „Wir waren arm wie Dreck“, erzählte sie immer wieder. Eine Hommage an ihre Kindheit kam mit dem Song „Coat of Many Colors“, in dem sie sich an einen von ihrer Mutter aus vielen Stoffresten genähten Mantel erinnerte. Noch in diesem Jahr soll am New Yorker Broadway ein Musical mit dem Titel „Dolly: A True Original Musical“ über ihr Leben herauskommen.
US-Präsident Donald Trump erklärte zu Ehren von Parton: „Ab Dienstagabend werden die amerikanischen Flaggen in den gesamten USA eine Woche lang auf Halbmast gesetzt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.