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Nass oder trocken? So wird die Nacht in Österreich

Österreich
25.08.2026 20:26
Vereinzelt gehen noch am Abend und in der Nacht Schauer nieder (Symbolbild).
Vereinzelt gehen noch am Abend und in der Nacht Schauer nieder (Symbolbild).(Bild: kichigin19 - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Eine wolkenreiche Nacht steht uns in Österreich bevor. Und mancherorts steht auch der ein oder andere Regenschauer auf dem Abend- und Nachtprogramm. Vereinzelt gehen die Werte auf bis zu 10 Grad zurück.

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Vor allem der Abend und die erste Nachthälfte wird in einigen Bundesländern nass. In Teilen Niederösterreichs, des Burgenlandes, Oberösterreichs, Salzburgs, Tirols und Vorarlbergs muss zwischendurch mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Gewitter könnten im Südburgenland niedergehen. Die zweite Nachthälfte verläuft dann aber zumeist niederschlagsfrei.

Sternenklar wird die Nacht jedenfalls im gesamten Land nicht. Wolken zeigen sich überall, in so mancher Region kann sich in den Niederungen auch Nebel bilden. Die Temperaturen gehen zurück. Die Tiefsttemperaturen erreichen 16 bis 10 Grad. 

Sonne pur sucht man am Mittwoch vergebens. Immer wieder ziehen im gesamten Land Wolken durch. Einzelne Schauer können in Niederösterreich, im Bergland sowie in der Bodenseeregion niedergehen. Die Temperaturen erreichen je nach Wetter 23 bis 29 Grad. 

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