Nass oder trocken? So wird die Nacht in Österreich

Vor allem der Abend und die erste Nachthälfte wird in einigen Bundesländern nass. In Teilen Niederösterreichs, des Burgenlandes, Oberösterreichs, Salzburgs, Tirols und Vorarlbergs muss zwischendurch mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Gewitter könnten im Südburgenland niedergehen. Die zweite Nachthälfte verläuft dann aber zumeist niederschlagsfrei.