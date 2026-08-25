Nkunku kehrt zu Ex-Klub RB Leipzig zurück

Der 28-Jährige wird von AC Milan für diese Saison mit Kaufoption ausgeliehen, bestätigte der deutsche Fußball-Bundesligist. Der in der Offensive polyvalente Nkunku soll den Weggang von Yan Diomande zu Real Madrid kompensieren. Von 2019 bis 2023 bestritt der 18-fache Nationalspieler 119 Partien für Leipzig und überzeugte mit 47 Toren und 43 Vorlagen.