Nkunku kehrt zu Ex-Klub RB Leipzig zurück

Der Franzose Christopher Nkunku kehrt nach drei Jahren zu Red Bull Leipzig zurück.
Der 28-Jährige wird von AC Milan für diese Saison mit Kaufoption ausgeliehen, bestätigte der deutsche Fußball-Bundesligist. Der in der Offensive polyvalente Nkunku soll den Weggang von Yan Diomande zu Real Madrid kompensieren. Von 2019 bis 2023 bestritt der 18-fache Nationalspieler 119 Partien für Leipzig und überzeugte mit 47 Toren und 43 Vorlagen.
Im Sommer 2023 verließ Nkunku Leipzig als Bundesliga-Torschützenkönig für 60 Millionen Euro Richtung Chelsea. Zwei Jahre später wechselte er zu Milan. So erfolgreich wie in Leipzig war er weder in London noch in Mailand.
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