St. Pöltner Bahnhof holt „Goldmedaille“ im Ranking

Die Welt auf den Schienen ist in Niederösterreich offenbar zweigeteilt. Denn nach dem ernüchternden Ergebnis beim großen Bahntest schneiden die heimischen Bahnhöfe bei den Fahrgästen top ab. Die Station in der Landeshauptstadt erhält sogar österreichweit die Bestwertung.
Das ist wohl Balsam auf den Seelen der Bahn-Verantwortlichen in Niederösterreich. Nach dem Desaster beim großen Bahntest des Verkehrsclubs dürfen sie sich beim Bahnhof-Ranking über bundesweite Spitzenplatzierungen freuen.
Modernisierung der Bahnhöfe
Dass es um die Zugverbindungen im weiten Land momentan nicht allzu gut bestellt ist, müssen tausende Pendler tagtäglich am eigenen Leib erfahren. Kein Wunder also, dass die Bahn wegen Zugausfällen und mangelnder Pünktlichkeit in Niederösterreich von den Fahrgästen ein glattes „Nicht genügend“ verpasst bekam. Immerhin: Bei der Modernisierung der Bahnhöfe scheint man auf dem richtigen Weg zu sein.
St. Pölten überflügelt alle
Nach 16 Kriterien wurden die Stationen an den heimischen Schienentrassen beim Bahnhof-Ranking bewertet. Und der St. Pöltner Hauptbahnhof schneidet dabei österreichweit in der Kategorie der großen Bahnhöfe am besten ab. Die Erreichbarkeit zu Fuß, per Rad oder mit Öffis wird von den Fahrgästen top bewertet, ebenso die Barrierefreiheit und die Zahl der Ticketautomaten. Damit lässt der Bahnhof in Niederösterreichs Metropole alle Bahnstationen in den anderen Landeshauptstädten sowie in Wien hinter sich.
Vier Bahnhöfe in den Top 20
Bei großen Bahnhöfen außerhalb von Landeshauptstädten ist Niederösterreich ebenfalls gut vertreten. Gleich vier Stadtionen schaffen es in die Top 20. Auf Platz 5 findet man den Bahnhof in der Kurstadt Baden. Er punktet vor allem mit guter Erreichbarkeit und mit Sauberkeit. Ebenfalls von den Bahnkunden gut gereiht wurden die Bahnhöfe Flughafen Schwechat (13.), Tullnerfeld (15.) und Tulln (16).
Lob für Mariazellerbahn
Im Bewerb der kleineren Stationen schneidet die Mariazellerbahn diesmal besonders gut ab. Den Sieg in dieser Wertung fährt der Bahnhof Mariazell ein, Hofstetten-Grünau schafft es mit Platz 3 ebenfalls auf das Podium. Und auch die Stationen in Kirchberg an der Pielach (8.)und Neumarkt an der Ybbs (19.) rangieren unter den besten 20.
Wo hakt es noch?
Aber es ist landesweit natürlich auch auf den Bahnhöfen nicht alles eitel Wonne. Insgesamt zeigen sich 24 Prozent der Fahrgäste von der Sauberkeit in den Stationen nicht restlos überzeugt. 27 Prozent sind mit den Wartebereichen und dem Witterungsschutz nicht ganz zufrieden. Nachholbedarf gibt es vielerorts offenbar bei den Bahnhofstoiletten: 42 Prozent der Fahrgäste fordern bei den WC-Anlagen Verbesserungen.
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