St. Pöltner Bahnhof holt „Goldmedaille“ im Ranking

St. Pölten überflügelt alle

Nach 16 Kriterien wurden die Stationen an den heimischen Schienentrassen beim Bahnhof-Ranking bewertet. Und der St. Pöltner Hauptbahnhof schneidet dabei österreichweit in der Kategorie der großen Bahnhöfe am besten ab. Die Erreichbarkeit zu Fuß, per Rad oder mit Öffis wird von den Fahrgästen top bewertet, ebenso die Barrierefreiheit und die Zahl der Ticketautomaten. Damit lässt der Bahnhof in Niederösterreichs Metropole alle Bahnstationen in den anderen Landeshauptstädten sowie in Wien hinter sich.