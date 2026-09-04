VW-Umbruch: Sie soll jetzt 50.000 Jobs einstampfen

Vier Standorten droht das Aus

Die VW-Werke Emden, Hannover und Neckarsulm sowie das Werk der Tochter Audi in Zwickau stehen auf der Kippe. Denn laut dem Konzern besteht eine Produktionsüberkapazität von 500.000 Fahrzeugen in Europa. Das habe der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Ab den Jahren 2031 bis 2034 könne daher für diese Werke keine Folgebelegung gewährleistet werden. Es werden „alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft“.