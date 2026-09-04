Phillip Leis und Rafael bringen Party in die Hütte

„Die Spiele schaff ich auch mit einem Schwipserl“

Jetzt tauscht der Wiener den Liebes-Strand gegen den ultimativen Almrausch und zieht gemeinsam mit Content Creator Rafael ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Und das könnte von Vorteil sein: Denn während Phillip immer wieder aneckt und für Diskussionen sorgt, gibt sein Team-Partner den Ruhepol und will für Recht und Ordnung sorgen. Dieser überzeugt im Netz seine Fans nämlich vor allem mit Polizisten-Sketches.