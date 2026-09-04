Phillip Leis und Rafael bringen Party in die Hütte

Die beiden bringen sicher Stimmung in die Hütte! Reality-Star Phillip tauscht den Liebes-Strand gegen Almrausch, Content Creator Rafael will wie in seinen Polizei-Sketches im Netz auch im „Forsthaus Rampensau“ für Recht und Ordnung sorgen.
Fans des Reality-TV wissen, wenn Phillip Leis dabei ist, steigen sowohl das Flirt- als auch das Party-Barometer. Das hat er nicht nur unter anderem bei „Match in Paradise“ unter Beweis gestellt, sondern auch bei „EDEN – Du bezahlst für jede Lüge“, wo er auch seine Freundin Julia kennenlernte.
„Die Spiele schaff ich auch mit einem Schwipserl“
Jetzt tauscht der Wiener den Liebes-Strand gegen den ultimativen Almrausch und zieht gemeinsam mit Content Creator Rafael ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Und das könnte von Vorteil sein: Denn während Phillip immer wieder aneckt und für Diskussionen sorgt, gibt sein Team-Partner den Ruhepol und will für Recht und Ordnung sorgen. Dieser überzeugt im Netz seine Fans nämlich vor allem mit Polizisten-Sketches.
Phillip nimmt das Abenteuer gewohnt locker: „Ich freu mich auf fette Forsthaus-Partys mit den Mitbewohnern, die Spiele schaff ich auch mit einem Schwipserl.“ Aber Rafael kontert prompt: „Sportsfreund – reiß dich zam. Trinken kannst du nach den Spielen, davor ist 0,0-Grenze angesagt.“
Fairplay bis zum Finale – „dann geht‘s um alles“
Jung, sportlich und doch grundverschieden: Genau darin könnte die Stärke des Duos liegen. Rafael ist schon vor dem Einzug siegessicher: „Bis zum Finale setze ich auf Fairplay, aber dann geht‘s um alles, Bruder. Da kann ich auch mal hinterhältig sein.“
Auch Phillip hat das Ziel fest im Blick: „Als Burschen-Duo stehen wir sicher von Anfang an auf der Abschussliste. Wir müssen da schon ein bisserl taktisch vorgehen.“ Es verlangt demnach eine ausgeklügelte Strategie. Ob diese am Ende den Weg zum Sieg ebnet, wird sich noch weisen.
Die Konkurrenz schläft nämlich nicht: Denn auch die Reality-Queens Beverly & Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi & Norbert, Society-Größe Simone Lugner und Zirkusdirektor Alexander sowie die Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira wollen sich den Sieg im „Forsthaus Rampensau“ erkämpfen. Los geht‘s ab 9. Oktober und dann immer freitags um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV.
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