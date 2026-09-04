Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Forsthaus Rampensau“

Phillip Leis und Rafael bringen Party in die Hütte

Adabei Österreich
04.09.2026 09:12
Mit den beiden wird es im „Forsthaus Rampensau“ sicher nicht fad: Party-Tiger Phillip Leis und ...
Mit den beiden wird es im „Forsthaus Rampensau“ sicher nicht fad: Party-Tiger Phillip Leis und Insta-Star Rafael(Bild: ATV/Berhanrd Eder)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die beiden bringen sicher Stimmung in die Hütte! Reality-Star Phillip tauscht den Liebes-Strand gegen Almrausch, Content Creator Rafael will wie in seinen Polizei-Sketches im Netz auch im „Forsthaus Rampensau“ für Recht und Ordnung sorgen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fans des Reality-TV wissen, wenn Phillip Leis dabei ist, steigen sowohl das Flirt- als auch das Party-Barometer. Das hat er nicht nur unter anderem bei „Match in Paradise“ unter Beweis gestellt, sondern auch bei „EDEN – Du bezahlst für jede Lüge“, wo er auch seine Freundin Julia kennenlernte.

„Die Spiele schaff ich auch mit einem Schwipserl“
Jetzt tauscht der Wiener den Liebes-Strand gegen den ultimativen Almrausch und zieht gemeinsam mit Content Creator Rafael ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Und das könnte von Vorteil sein: Denn während Phillip immer wieder aneckt und für Diskussionen sorgt, gibt sein Team-Partner den Ruhepol und will für Recht und Ordnung sorgen. Dieser überzeugt im Netz seine Fans nämlich vor allem mit Polizisten-Sketches.

Holen sich die beiden den Sieg? Der Kampfgeist bei Phillip und Rafael ist jedenfalls schon ...
Holen sich die beiden den Sieg? Der Kampfgeist bei Phillip und Rafael ist jedenfalls schon geweckt.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Phillip nimmt das Abenteuer gewohnt locker: „Ich freu mich auf fette Forsthaus-Partys mit den Mitbewohnern, die Spiele schaff ich auch mit einem Schwipserl.“ Aber Rafael kontert prompt: „Sportsfreund – reiß dich zam. Trinken kannst du nach den Spielen, davor ist 0,0-Grenze angesagt.“

Fairplay bis zum Finale – „dann geht‘s um alles“
Jung, sportlich und doch grundverschieden: Genau darin könnte die Stärke des Duos liegen. Rafael ist schon vor dem Einzug siegessicher: „Bis zum Finale setze ich auf Fairplay, aber dann geht‘s um alles, Bruder. Da kann ich auch mal hinterhältig sein.“

Auch Phillip hat das Ziel fest im Blick: „Als Burschen-Duo stehen wir sicher von Anfang an auf der Abschussliste. Wir müssen da schon ein bisserl taktisch vorgehen.“ Es verlangt demnach eine ausgeklügelte Strategie. Ob diese am Ende den Weg zum Sieg ebnet, wird sich noch weisen.

Lesen Sie auch:
Die Topstars der Staffel: Simone Lugner und Zirkusdirektor Alex
Nun ist es fix:
Simone Lugner und Alexander Schneller im Forsthaus
31.08.2026
Es wird glamourös!
Drag-Queens ziehen ins „Forsthaus Rampensau“
02.09.2026
Reality-TV
Beverly und Elsa sind erste „Forsthaus“-Mieter
24.08.2026

Die Konkurrenz schläft nämlich nicht: Denn auch die Reality-Queens Beverly & Elsadas „Gemeindebau“-Duo Susi & NorbertSociety-Größe Simone Lugner und Zirkusdirektor Alexander sowie die Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira wollen sich den Sieg im „Forsthaus Rampensau“ erkämpfen. Los geht‘s  ab 9. Oktober und dann immer freitags um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
04.09.2026 09:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
170.267 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
115.944 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Motor
Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho
111.737 mal gelesen
Krone Plus Logo
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2084 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1398 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1344 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Mehr Adabei Österreich
„Forsthaus Rampensau“
Phillip Leis und Rafael bringen Party in die Hütte
Vinzenz Wagner
Salzburger Mime sprang für einen Hollywoodstar ein
Krone Plus Logo
Kabarettist im Podcast
Dann weiß „Opi“ Vitasek: „Jetzt is‘ nimmer lustig“
Inklusive Gatte Tom
Heidi Klum lernte bei Salzburger jetzt das Jodeln
„Krone“ in Kanada
Habsburg eröffnet große Juwelen-Millionenshow
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf