Kimi Antonelli: „Ferrari ist riesig, aber …“

Ein Italiener bei Ferrari? Während zahlreiche Fans davon träumen, Kimi Antonelli eines Tages für die Scuderia fahren zu sehen, hat sich der WM-Leader nun selbst zu der Thematik geäußert ...
„Als Italiener weiß ich selbst, wie emotional wir werden, manchmal übermäßig aufgeregt. Es wird immer diese Art von Gerüchten geben. Ich muss damit leben“, meinte Antonelli im Rahmen des Rennwochenendes in Monza.
„Ferrari ist riesig, eine tolle Marke. Aber ich bin zufrieden, wo ich bin. Mercedes hat mir die Chance gegeben, als ich noch ein Kind war“, muss der 20-Jährige die Ferrari-Fans – zumindest vorerst – enttäuschen.
WM-Leader
Viele Gründe, die „Silberpfeile“ zu verlassen, werden Antonelli wohl ohnehin nicht einfallen. Die WM führt der junge Italiener mit 59 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell an.
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