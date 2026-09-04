Buster über TV-Kollaps: „Hätte sterben können“

Aus dem TV-Abenteuer bei „Villa der Versuchung“ wurde für Dolly Buster schließlich ein Aufenthalt im Spital. Den Ärzten im Krankenhaus von Phuket ist die 56-Jährige bis heute dankbar. „Das waren tolle Ärzte!“, schwärmte sie nun. „Das war nicht so wie in Deutschland. Wenn du jemanden gerufen hast, kam auch jemand.“