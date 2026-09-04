E-Jaguar brannte in Garage komplett nieder

In den frühen Freitagmorgenstunden wurden insgesamt neun Feuerwehren zu einem Garagenbrand nach Kirchham in OÖ alarmiert. Ein dort abgestelltes E-Auto war in Flammen aufgegangen, das Feuer griff auch auf ein zweites Fahrzeug über.
Um 4.49 Uhr heulten in Kirchham die Sirenen. Ein in einer Garage abgestelltes Elektroauto der Marke Jaguar war aus noch unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Als die ersten Wehren am Einsatzort eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand.
Alarmstufe zwei
Es wurde Alarmstufe zwei ausgerufen und insgesamt neun Feuerwehren alarmiert. Trotz des raschen Eingreifens brannten das E--Auto, ein ebenfalls dort abgestellter VW Käfer und die Garage aus.
E-Auto muss gekühlt werden
Um das Elektrofahrzeug zu kühlen, wird es in weiterer Folge in einen Container mit Wasser gegeben. Verletzt wurde bei dem Feuer laut ersten Informationen niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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