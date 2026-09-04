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Tesla startet Fahrten mit autonomen Cybercab

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04.09.2026 08:15
Für Musk ist der autonom fahrende Zweisitzer ein entscheidender Schritt, um Tesla zu einer ...
Für Musk ist der autonom fahrende Zweisitzer ein entscheidender Schritt, um Tesla zu einer dominierenden Kraft bei fahrerlosen Autos zu machen.(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Elektrobauer Tesla hat im Bundesstaat Texas sein neues „Cybercab“ vorgestellt und mit ersten Fahrten begonnen. Sie würden in „ausgewählten Gebieten von Austin“ angeboten, teilte das Unternehmen mit. 

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Für Musk ist der autonom fahrende Zweisitzer ein entscheidender Schritt, um Tesla zu einer dominierenden Kraft bei fahrerlosen Autos zu machen. Analysten und Investoren betrachten das autonome Fahren als zentrales Zukunftsgeschäft, weil Tesla auf dem Markt für Elektroautos zunehmend Konkurrenz durch chinesische Hersteller erfährt.

Bisher betreibt Tesla einen begrenzten Robotaxi-Dienst mit Fahrzeugen des Typs Model Y in einigen Städten in Texas und Florida. Künftig soll das Cybercab, das ohne Lenkrad und Pedale auskommt, das Hauptmodell dieser Flotte werden. Die Produktion lief nach Angaben des Unternehmens im April an.

Ein Eingreifen der Passagiere ist mangels Lenkrad sowie Pedalen nicht möglich.
Ein Eingreifen der Passagiere ist mangels Lenkrad sowie Pedalen nicht möglich.(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)

Regulatorische Hürden
Der Milliardär verspricht seit Jahren den baldigen Durchbruch seiner selbstfahrenden Autos, verfehlte seine ehrgeizigen Ziele für die Markteinführung jedoch wiederholt. Einem schnellen Ausbau stehen regulatorische Hürden im Weg. US-Bundesgesetze begrenzen die Anzahl der Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale, die ein Hersteller verkaufen darf. Im wichtigen Markt Kalifornien hat Tesla keine Genehmigung für einen Robotaxi-Dienst oder Tests ohne Sicherheitsfahrer.

Lesen Sie auch:
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Auch bei der Flottengröße hinkt Tesla der Konkurrenz noch hinterher: Laut texanischen Behörden sind dort derzeit 420 autonome Tesla-Fahrzeuge registriert, darunter 45 Cybercabs. Die Alphabet-Tochter Waymo, der derzeitige Marktführer bei fahrerlosen Taxis in den USA, kommt in dem Bundesstaat auf 988 registrierte Fahrzeuge.

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