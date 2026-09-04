„Wir reden mit Handys und Autos – großartig!“

Vor 30 Jahren belächelt, heute weltweiter Vorreiter: Gerfried Stocker hat mit dem Ars Electronica Center in Linz auf die digitale Landkarte gesetzt. Bei der Eröffnung dieses „Museums der Zukunft“ mussten Besucher noch klobige Brillen aufsetzen, um virtuelle Welten zu erleben, erzählt er der „Krone“. Woran hat er damals geglaubt? Und wo stehen wir heute?
Wenn es um die Zukunft geht, kommt niemand an Linz vorbei! Vor 30 Jahren öffnete das Linzer Ars Electronica Center (AEC) seine Türen. Hier konnten Besucher erstmals spektakuläre Attraktionen aus der damaligen Welt der Computer erleben.
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