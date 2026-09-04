„Wir reden mit Handys und Autos – großartig!“

Vor 30 Jahren belächelt, heute weltweiter Vorreiter: Gerfried Stocker hat mit dem Ars Electronica Center in Linz auf die digitale Landkarte gesetzt. Bei der Eröffnung dieses „Museums der Zukunft“ mussten Besucher noch klobige Brillen aufsetzen, um virtuelle Welten zu erleben, erzählt er der „Krone“. Woran hat er damals geglaubt? Und wo stehen wir heute?