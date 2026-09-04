Kein Happy End

Transfer-Flop: Bayern? „Besser, ich schweige“

Bundesliga Deutschland
04.09.2026 09:47
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Für Bryan Zaragoza scheint es kein Happy End beim FC Bayern zu geben. Seit er 2024 zu den Münchnern gewechselt war, konnte sich der Spanier beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen. Entsprechend fällt es ihm schwer, positive Worte über die Bayern zu verlieren ...

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